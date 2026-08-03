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Người lao động hưởng trợ cấp thai sản mấy tháng khi sinh con thứ 2?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 01/7/2026, quy định lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng theo Luật Dân số năm 2025 chính thức có hiệu lực.

Một số người lao động băn khoăn liệu thời gian nghỉ được kéo dài lên 7 tháng thì trợ cấp thai sản có được hưởng đủ 7 tháng hay vẫn chỉ được chi trả trong 6 tháng như trước.

Về vấn đề này, theo các quy định liên quan, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 7 tháng và trợ cấp thai sản cũng được tính, chi trả tương ứng với 7 tháng nghỉ việc hưởng chế độ.

Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số năm 2025 quy định trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản 07 tháng; lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Quy định này được cụ thể hóa tại khoản 1 Điều 29 Luật Dân số năm 2025 (sửa đổi khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động), theo đó lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con 6 tháng; riêng trường hợp sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Để được áp dụng quy định này, điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tố chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026) quy định lao động nữ phải đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo pháp luật về BHXH và tại thời điểm sinh con có một con đẻ còn sống.

Về mức hưởng, khoản 1 Điều 53 Luật BHXH năm 2024 quy định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Đồng thời, khoản 1 Điều 59 Luật BHXH năm 2024 quy định trợ cấp thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP thì được hưởng chế độ thai sản 7 tháng (đối với trường hợp sinh 1 con). Trợ cấp thai sản được tính theo số tháng nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật BHXH, trợ cấp thai sản 1 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật BHXH./.

(Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Theo PV

Báo Chính phủ

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