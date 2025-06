Cả nước đã hoàn thành 26% kế hoạch 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025

Tại cuộc họp báo Quý II/2025 diễn ra vào ngày 20/6, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức thông tin tới các cơ quan báo chí những kết quả nổi bật ngành Xây dựng đạt được trong triển khai, thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể: tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước đạt khoảng trên 44,3%; số lượng căn nhà ở xã hội đã hoàn thành 26.152/100.000 căn; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 94,8%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch là 15,3%; tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom đạt 18%; tổng số km đường cao tốc cả nước đến nay đạt 2268 Km.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy phát biểu.

Bên cạnh đó, vận tải hàng hóa lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1.196 triệu tấn, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024; luân chuyển hàng hóa lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 237 tỷ tấn.km, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2024; vận chuyển hành khách lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2.255 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024; luân chuyển hành khách lũy kế 5 tháng ước đạt 125 tỷ HK.km, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Phát huy những kết quả tích cực đạt được từ đầu năm 2025, Bộ Xây dựng đề ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2025, trọng tâm là tiếp tục bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; tiếp tục nghiên cứu để đề xuất xây dựng hồ sơ chính sách của Bộ luật Hàng hải Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản pháp luật hiện hành.

Tiếp tục rà soát để xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ theo đúng yêu cầu; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng quy định.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, nhất là trong các lĩnh vực về đầu tư, xây dựng, đất đai, giao thông, môi trường, quy hoạch…; đẩy mạnh các nội dung về phân cấp, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa Trung ương và địa phương, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững, thích ứng hiệu quả với tình hình thực tiễn.

Đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng xây dựng; thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 1/6/2025 của Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trình Chính phủ.

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy, triển khai hiệu quả các mục tiêu đã đề ra tại Đề án “Đầu tư xây dựng 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã có những trao đổi, thông tin về các vấn đề được đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm như: thị trường bất động sản; nguồn tài chính phát triển nhà ở xã hội; hoạt động đầu tư xây dựng, triển khai các dự án; phát triển đô thị…