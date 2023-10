Cà phê Việt khiến Youtuber ẩm thực nổi tiếng thế giới mê mệt: Một ngày sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu không uống cà phê

Nếu là một fan của những kênh review ẩm thực trên YouTube, hẳn bạn sẽ biết đến cái tên Best Ever Food Review Show. Kênh được sáng tạo và phát triển bởi Sonny Side - một người Mỹ hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam. Đây được xem là kênh đầu tiên và duy nhất trên YouTube khám phá các nét ẩm thực độc lạ ở đa dạng các quốc gia khác nhau. Hiện tại, Best Ever Food Review Show đã đạt hơn 10 triệu người theo dõi trên YouTube.

Sonny Side và hành trình khám phá ẩm thực Việt. (Ảnh: Best Ever Food Review Show)

Đam mê cháy bỏng với cà phê Việt

Với niềm đam mê và khám phá văn hóa, ẩm thực, Sonny Side đã đi qua nhiều quốc gia trên khắp thế giới, trải nghiệm và kể lại các câu chuyện văn hóa, ẩm thực tại nhiều vùng miền. Nghía qua kênh YouTube của Sonny Side có thể thấy anh chàng đặc biệt thể hiện niềm đam mê với ẩm thực Việt khi có tới 90 video anh giới thiệu về các món ăn Việt Nam. Trong đó dường như không món ăn nào mà anh chàng không dám thử qua, từ các món trứ danh như phở, bánh mì, bún... đến các món ăn "khó nhằn" đối với người nước ngoài như phá lấu, óc heo, mắm tôm, vịt lộn, dế... hay thậm chí là cả tiết canh.

Sonny Side giới thiệu đến bạn bè thế giới một Việt Nam độc đáo và đầy hấp dẫn. (Ảnh: Best Ever Food Review Show)

Tuy nhiên, Sonny Side cho biết anh "mê mệt" nhất với hương vị đậm đà của cà phê Việt. Anh chàng còn không ngần ngại chia sẻ rằng "một ngày của bạn sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi một ly cà phê đậm chất Việt".

Không ít lần Youtuber người Mỹ ca ngợi thức uống "quốc dân" của Việt Nam, trước đó anh còn làm hẳn một clip nói về văn hóa cà phê tại mảnh đất chữ S này, từ cà phê phin với món cà phê chồn đắt đỏ. YouTuber này đã đến Đà Lạt, thăm quan và thưởng thức cà phê chồn tại một nông trại. Ban đầu, anh Sonny hơi lo lắng về hương vị nhưng khi nếm thử thì cảm nhận được sự khác biệt so với cà phê pha máy thông thường.

Sonny Side giới thiệu cà phê Việt trên kênh YouTube hơn 10 triệu người theo dõi của mình. (Ảnh: Best Ever Food Review Show)

"Trong những năm vừa qua, hành trình xuyên Việt của tôi đã mở ra một góc nhìn mới về hương vị đậm đà và nền văn hóa ấn tượng của Việt Nam. Nhưng không gì khiến tôi "gây nghiện" bằng trải nghiệm cà phê Việt Nam" - ngôi sao YouTube chia sẻ

Khát khao đưa hương vị cà phê Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Có thể nói, một trong những điều tuyệt vời ở Việt Nam là đất nước ta có một nền văn hóa cà phê độc đáo. Nó có liên quan mật thiết đến văn hóa ẩm thực đường phố, khi ta ngồi quây quần với nhau trên những chiếc ghế đẩu bé xinh ngoài vỉa hè. Những hình ảnh này đã in sâu vào nền văn hóa của người Việt. Và Sonny một du khách phương xa đã đến Việt Nam không chỉ giới thiệu ẩm thực, văn hóa cà phê tới bạn bè quốc tế trên kênh Youtube triệu view của mình mà anh chàng còn khao khát có thể chia sẻ hương vị cà phê Việt với thế giới.

Rất nhiều lần thưởng thức cà phê và Sonny Side luôn dành tình yêu rất lớn đối với văn hóa uống cà phê Việt Nam. (Ảnh: Best Ever Food Review Show)

Tình yêu bất tận ấy được thể hiện bằng cách chàng Youtuber người Mỹ đã hợp tác với thương hiệu cà phê Việt Nam Lacàph để ra mắt bộ sản phẩm "Best Ever Coffee" và mang bản sắc cà phê Việt đến nước Mỹ.

Sản phẩm "Best Ever Coffee" bộ quà tặng bao gồm độc đáo gồm một gói cà phê rang xay, một bộ phin cà phê truyền thống Việt Nam và kèm một tuýp sữa đặc. (Ảnh: Best Ever Food Review Show, Lacàph)

Sở dĩ yêu thích hương vị cà phê Việt như vậy là bởi cà phê Việt mang những nét đặc trưng riêng. Sonny cho rằng khác với cà phê trên thế giới, cà phê Việt có hương hạt phỉ và vị đắng của ca cao nóng, tầng hương mang vị nồng, đắng và đậm. Thành phần được cấu tạo nên nhờ những tầng hương vị của 85% hạt Robusta và 15% hạt Arabica. Đây cũng sẽ là hương vị anh muốn mang vào "Best Ever Coffee" đi Mỹ.

Anh chàng youtuber nổi tiếng này cũng không quên chia sẻ rằng: "Tôi mong muốn có thể mang hương vị cà phê Việt, cách 'thưởng' cà phê Việt đúng chuẩn hương - chất - vị pha bằng phin cà phê truyền thống cho người Mỹ".