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Cá sấu bò, trườn "dạo chơi" trên phố khiến nhiều người hoảng sợ: 17 giây khiến MXH tò mò

| | Sống

Một tình huống hy hữu đã xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 4/6 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hố Nai, TP. Đồng Nai.

Mạng xã hội tối 4/6 lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một con cá sấu xuất hiện trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai), thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo nội dung đoạn clip do người dân chứng kiến ghi lại, con cá sấu này có kích thước khá lớn, bị buộc miệng và đang bò chậm rãi sát dải phân cách giữa làn đường.

Sự xuất hiện đột ngột của con vật giữa đường trong thời điểm đông các phương tiện qua lại khiến tất cả bị một phen hoảng sợ. Các phương tiện giao thông khi di chuyển qua đoạn này đều phải giảm tốc độ và né qua một bên để không cán trúng con vật. Sự việc cũng thu hút đông đảo người dân xung quanh đổ ra xem, khiến giao thông qua khu vực phường Hố Nai bị dồn ứ cục bộ.

Khoảnh khắc cá sấu "dạo chơi" trên phố được người dân ghi lại.

Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, anh Lê Văn Tuấn (phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai) chia sẻ trên Dân Trí rằng khi anh lái xe đi qua khu vực này thì đã thấy con cá sấu bị buộc miệng trên đường. Anh Tuấn phỏng đoán cá sấu bị rơi từ xe của một thương lái nên người này sau đó đã dùng bao tải tìm cách bắt con cá sấu lại.

Hiện tại vẫn chưa rõ con cá sấu này bị xổng ra từ đâu.

Theo Hương Trà

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