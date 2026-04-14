Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ca sĩ Hà Phương lấy tỷ phú: "Áp lực chứ, chồng thành đạt thì cũng nhiều bóng hồng vây quanh"

Theo Hoa Bay | 14-04-2026 - 14:55 PM | Lifestyle

"Nhà tôi ở ngay trung tâm New York, view rất đẹp...", ca sĩ Hà Phương chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Hà Phương đã chia sẻ về cuộc sống của mình sau nhiều năm “ở ẩn” để chăm sóc con cái trưởng thành. Nữ ca sĩ cho biết, khi ngừng hoạt động, cô rất nhớ âm nhạc và luôn phải tự động viên bản thân chờ một ngày để được tái xuất.

"Tôi cứ chờ đợi, nhiều lúc thích hát quá thì lại tự nói: Trời ơi, con mình còn nửa năm nữa, mình ráng đi. Tôi ráng cho đến khi bé trúng tuyển thẳng vào trường mà tôi thở phào. Tôi thốt lên: Vậy là coi như mình đương nhiên được trở về nghệ thuật rồi đó", nữ ca sĩ kể.

Vì ngừng hát một khoảng thời gian dài nên Hà Phương ý thức được việc tên tuổi của cô không còn phổ biến với giới trẻ: "Trong khoảng thời gian ngưng nghệ thuật, tôi vẫn làm từ thiện. Lớp trẻ sau này biết tôi về từ thiện nhiều hơn là ca hát. Các em biết tới Hà Phương là em chị Cẩm Ly và chị của Minh Tuyết nhiều hơn", Hà Phương nhìn nhận thẳng thắn.

Chia sẻ thêm về cuộc sống trong thời gian "ở ẩn", Hà Phương tiết lộ gia đình cô luôn bận rộn. Nữ ca sĩ kể: "Nhà tôi ở ngay trung tâm New York, view rất đẹp nên khách tới thăm thường xuyên. Khách của vợ chồng, khách của ba mẹ, của em chồng… nên lúc nào cũng bận rộn. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian chăm sóc, đưa đón con đi học và nấu ăn cho gia đình".

Hà Phương cũng không ngại nói thẳng về áp lực khi có chồng là tỷ phú Chính Chu: "Có áp lực chứ, mình lấy một người chồng thành đạt thì xung quanh cũng nhiều bóng hồng vây quanh". Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô luôn tin tưởng chồng và cảm thấy hạnh phúc khi có hai người con ngoan ngoãn, học giỏi.

Hà Phương sinh năm 1972, là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị gái của ca sĩ Minh Tuyết. Cô từng là giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, dân ca và bolero, ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn phát triển, Hà Phương sang Mỹ định cư và gặp được định mệnh, kết hôn năm 2004.

Chồng của nữ ca sĩ là Chính Chu – một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính tại Mỹ. Ông từng giữ vị trí quan trọng tại các quỹ đầu tư lớn và sở hữu khối tài sản đáng kể. Sau khi kết hôn, Hà Phương chủ yếu tập trung chăm lo gia đình, đồng thời tham gia các hoạt động từ thiện trước khi dần trở lại với nghệ thuật trong thời gian gần đây. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hà Phương đánh dấu sự trở lại bằng một minishow tại TP.HCM.

Theo Hoa Bay

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên