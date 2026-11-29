Người ly hôn không phải nữ ca sĩ Lisa (BLACKPINK) mà là nữ ca sĩ LiSA đến từ Nhật Bản. Cách đây không lâu, Billboard cũng nhầm lẫn LiSA với Lisa sau khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 69. Trong đó, ca khúc YES của nữ ca sĩ Nhật Bản LiSA góp mặt ở hạng mục Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất). Do Lisa Thái Lan và LiSA Nhật Bản có nghệ danh khá giống nhau nên truyền thông Mỹ đã nhầm người khi viết bài.

Quay lại chuyện đời tư thì vào tối 28/11, nữ ca sĩ đình đám LiSA đã xác nhận ly hôn nam diễn viên lồng tiếng Tatsuhisa Suzuki sau 6 năm bên nhau. LiSA cho biết quyết định chia tay được cô và chồng đưa ra sau nhiều lần trò chuyện riêng, trên tinh thần tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến Tatsuhisa Suzuki, đồng thời cảm ơn khán giả đã luôn dành sự yêu thương cho gia đình cô. Dù đường ai nấy đi, LiSA khẳng định cô và chồng cũ vẫn sẽ đồng hành trên chặng đường chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Vừa vào đề cử Grammy chưa bao lâu, LiSA thông báo bỏ chồng. Ảnh: X.

Tối 28/11, cô xác nhận đã chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của mình với nam diễn viên lồng tiếng Tatsuhisa Suzuki. Ảnh: X.

LiSA và nam diễn viên lồng tiếng Tatsuhisa Suzuki đăng ký kết hôn vào năm 2020. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, Tatsuhisa Suzuki đã bị phanh phui bê bối ngoại tình sau lưng vợ. Dù bị chồng phản bội, cô vẫn chọn tha thứ, không ly hôn. Năm 2022, họ tổ chức đám cưới, đến năm 2023 thì đón con đầu lòng.

LiSA bị chồng phản bội vào năm 2020. Ảnh: X.

LiSA tên thật là Risa Oribe, sinh năm 1987. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2010 và xây dựng tên tuổi chủ yếu ở dòng nhạc anime. LiSA là giọng ca đứng sau nhiều ca khúc nhạc phim anime nổi tiếng như Crossing Field trong Sword Art Online, Gurenge và Homura trong Demon Slayer (Thanh Gươm Diệt Quỷ), Rising Hope trong The Irregular at Magic High School.

Tên tuổi của LiSA gắn liền với dòng nhạc anime hoạt hình. Ảnh: X.

Nguồn: Sina, NHK