Ca sĩ Phương Linh tiết lộ bất ngờ về số tiền giúp cô mua được nhà và xe: Tất cả là nhờ 1 ca khúc hit

Âm nhạc là con đường không có điểm đầu, không có điểm cuối. Và trên hành trình đó luôn xuất hiện những giao điểm bất ngờ giữa các nghệ sĩ. Trong số thứ 2 của chương trình âm nhạc Giao Lộ Thời Gian - Love In The Bay do FPT Play phối hợp cùng du thuyền Ambassador Cruise đã diễn ra vào tối thứ 6 ngày 05/07, ca sĩ Phương Linh đã có những chia sẻ gây bất ngờ về sự nghiệp và cuộc sống của mình.



Bước ra từ chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2005 với vị trí Á quân dòng nhạc nhẹ, Phương Linh nhanh chóng trở thành giọng ca được chú ý. Cô được khán giả khen ngợi là ca sĩ sở hữu cả thanh lẫn sắc. Thế nhưng đến năm 2012, khán giả dường như thấy vắng bóng Phương Linh tại các sân khấu âm nhạc và cả phòng trà. Nhiều dự đoán được đưa ra nhưng ít ai biết được rằng cô phải đối diện với việc bị tràn dịch khớp gối.

Chia sẻ với FPT Play, sau nhiều năm điều trị từ đông y đến tây y, đến nay nữ ca sĩ mới phục hồi được 80%. Thời gian gần đây, Phương Linh xuất hiện nhiều hơn tại các sân khấu âm nhạc phần nào giúp khán giả yên tâm về tình hình sức khỏe hiện tại.

Nhớ về thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật, Phương Linh dí dỏm: “Linh vốn là người biết cân bằng công việc và cuộc sống, không chạy show quá nhiều nên không cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn khi phải bớt việc. Thời gian dưỡng bệnh, Linh chỉ tự thắc mắc tại sao mình còn trẻ mà đã bị tràn dịch khớp gối. Hành trình chữa trị cũng tốn không ít thời gian và tiền bạc. Sau khi phải đền rất nhiều hợp đồng, mình quyết định dừng hẳn việc hát phòng trà để tập trung chữa trị. Nhìn các bạn đi hát tới tấp, Linh không tủi thân mà vẫn đi ăn đi chơi với mọi người bình thường”.

Phương Linh cho biết cô vừa hạnh phúc nhưng cũng… buồn nhẹ khi được khán giả gọi mình là ca sĩ “Cơn Gió Lạ” vì nghe như Phương Linh chỉ có duy nhất một bản hit. Thực chất, giọng ca 8x được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc đình đám từ đơn ca đến song ca như Cơn Mưa Tình yêu, Ngày Hát Đôi, Thiên Đường Gọi Tên, Qua Đêm Nay, Cơn Gió Lạ, Quán Cũ hay Đêm Tình Yêu…

Phương Linh cũng đặc biệt biết ơn nhạc sĩ Mạnh Quân và “Cơn Gió Lạ” vì nhờ ca khúc này, cô đã có thể mua cả nhà lẫn xe với số lượng không chỉ dừng lại ở con số 1. Khi cuộc sống và sự nghiệp trở nên ổn định, Phương Linh chia đôi quỹ thời gian của mình, một nửa dành cho ca hát, một nửa để nghỉ xả hơi. Cô nàng thừa nhận mình phù hợp với cuộc sống độc thân hơn, chưa nghĩ đến chuyện làm vợ hay làm mẹ.

Một quãng thời gian, Phương Linh thường xuyên chia sẻ những câu chuyện, tin nhắn với nửa kia trên trang cá nhân. Thế nhưng gần đây, việc này có vẻ thưa dần. Nói về tình yêu hiện tại, Phương Linh chia sẻ mình đang tạm chia tay người yêu. Cô nàng thẳng thắn thừa nhận mình là một người khó tính trong chuyện tình cảm, thích được nuông chiều và có nhiều tính xấu. Dù tạm chia tay để dành cho nhau những khoảng lặng nhưng Phương Linh và nửa kia vẫn thể hiện sự quan tâm đặc biệt.

Khi được hỏi về một Phương Linh trên mạng xã hội và một Phương Linh ngoài đời, cô không ngại nhận mình là một người “hay vu vơ trên mạng xã hội”. Trước đây cô không quá quan tâm đến những lời khen chê ở cõi mạng, nhưng giờ đã khác. “Mình nghĩ đến những người yêu Phương Linh, chỉ muốn xem Phương Linh với âm nhạc sẽ buồn khi thấy một Phương Linh đôi co với antifan hay có những phát ngôn không chuẩn mực. Dù những lời nói đó đúng với tính cách của mình nhưng không phải ai cũng hiểu và mình không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thế nên Linh đã tém tém lại (cười)”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Đối với Phương Linh, gia đình là ưu tiên hàng đầu. Cô luôn cảm thấy tự hào khi được mọi người gọi là “chị gái Phương Ly”. Trong mắt cô, Phương Ly là một cô em gái ngoan, trách nhiệm và “đáng đồng tiền”. Hiện bên cạnh việc ca hát, Phương Linh còn vẽ tranh để gây quỹ từ thiện. Toàn bộ thu nhập từ các kênh YouTube, TikTok và cả từ việc bán quần áo cũ của mình, cô đều tích góp cho quỹ từ thiện này.

Đây cũng là lần đầu tiên kết hợp với ca - nhạc sĩ Kai Đinh, Phương Linh khá bất ngờ khi Kai là cha đẻ của ca khúc Mặt Trời Của Em - bản hit của em gái Phương Ly. Về phần Kai, khi đổi hit cùng Phương Linh tại Giao Lộ Thời Gian - Love In The Bay, anh chàng mang đến làn gió rất mới lạ cho những ca khúc gần 20 năm tuổi bởi cách xử lý và quãng giọng đặc trưng của mình. Trọn vẹn màn hòa giọng giữa ‘cơn gió lạ’ Phương Linh và ca - nhạc sĩ của những giai điệu chữa lành Kai Đinh sẽ được trình chiếu với chất lượng 4K vào 20 giờ thứ 7, ngày 13/07 trên FPT Play.