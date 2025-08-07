Ca sĩ Vbiz phải bới thùng rác tìm vàng, nhìn sang con heo tiết kiệm mà choáng

Hòa chung niềm vui "cầm vàng trong tay" mà thấy giá vàng tăng, giống như nhiều người có thói quen cần mẫn mua vàng, ca sĩ Phương Linh cũng thi thoảng mang vàng ra ngắm, mân mê chơi chơi. Dĩ nhiên rồi, nhìn thành quả tích góp của bản thân, có ai mà không thích?!

Có "2 con lợn đựng vàng", vẫn trung thành với cách tiết kiệm tiền truyền thống

Tối hôm qua (6/8), một "tai nạn hy hữu" đã xảy ra khi giọng ca "Cơn gió lạ" ngồi đếm vàng: Chị lỡ tay đánh rơi 1 chiếc nhẫn vàng trơn 2 chỉ vào sọt rác dưới chân. Kết cục, cả TikTok biết Phương Linh vừa phải đi bới thùng thác tìm vàng.

Vàng nhẫn trơn nên chắc... cũng dễ trơn tay (Nguồn: @phuonglinh.official)

"Người có ít vàng ấy quý vị, thì cứ hay mang ra đếm, còn người mà người ta có nhiều, là người ta thấy nó cũng chỉ bình thường thôi. Còn mình thì mình cứ thích kiểu loay hoay, lấy ra lấy vào để chơi nhưng mà thôi, sau sẽ không lấy vàng ra nghịch nữa. Có xíu xiu này thôi" - Phương Linh chia sẻ trong video sau khi tìm được chiếc nhẫn 2 chỉ trong thùng rác.

Trong phần bình luận, giọng ca sinh năm 1984 còn tiết lộ thêm: "Con lợn thuỷ tinh tiết kiệm vàng này, theo kinh nghiệm của mình thì nên mua lợn nhỏ nắp tròn, có nút đậy. Con này đựng được nhẫn tròn trơn 5 chỉ".

Phương Linh có "2 con lợn đựng vàng" và đây là "xíu xiu vàng" mà chị đã tích góp được (Nguồn: @phuonglinh.official)

Ngoài thói quen mua vàng tích sản, Phương Linh cũng đều đặn tiết kiệm tiền, trung thành với việc "nuôi heo đất".

Trong một lần livestream giao lưu cùng fan hâm mộ trên TikTok dịp gần đây, Phương Linh tỉ tê tâm sự: "Linh tiết kiệm lắm quý vị, bây giờ Linh đập con heo này ra xong Linh sẽ lấy băng keo dán lại rồi Linh lại nuôi tiếp, chứ không có bỏ tiền ra mua con mới đâu, bởi vì 1 con heo này cũng mắc lắm, hơn một trăm ngàn lận".

Sau đó, chị còn tiết lộ thêm chỉ "nuôi" heo bằng đúng tờ tiền mệnh giá lớn nhất, trung bình mỗi ngày 1 tờ. Đập heo xong, giọng ca "Cơn mưa tình yêu" hồ hởi khoe: "Giờ Phương Linh đi mua vàng đây quý vị".

Phương Linh và một "con heo" đựng tiền của cô ấy, còn cẩn thận chú thích: "Quý 2/2025 - Một tài sản của Phương Linh" (Nguồn: @peachslim77, @phuonglinh.official)



Trong phần bình luận của những video có phần khá hài hước này, nhiều người bày tỏ và dành lời khen cho Phương Linh

- "Đã hát hay, quyến rũ, khéo léo mà còn biết tiết kiệm nữa, không thể chê nổi chị điểm gì".

- "Chúc chị cuối năm nuôi 2 con heo vàng béo ú ụ nha".

- "Em cũng thế nè, mua được có mấy cái nhẫn vàng thôi mà cứ thi thoảng lại mang ra ngắm, mê gì đâu".

Một điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng tích sản

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, còn mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá, thì không!

Gerard Do

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Đừng quên đa dạng hóa danh mục tiết kiệm!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.