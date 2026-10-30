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Các công ty dầu khí lớn của châu Âu tuyên bố lợi nhuận kỷ lục

| | Tài chính quốc tế

Các công ty dầu mỏ lớn của châu Âu đã thu được lợi nhuận gấp đôi trong quý vừa qua, do hưởng lợi từ cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel chống Iran.

Giá xăng không chì và dầu diesel tại một trạm xăng ở London, Anh, ngày 24/10/2026.

Đúng 8 tháng kể từ ngày lực lượng Mỹ và Israel bắt đầu ném bom Iran, giá dầu Brent Biển Bắc giao ngay ở mức 115 USD/thùng được ghi nhận vào ngày 29/10, tăng từ 72 USD trước chiến tranh.

Sự tăng vọt giá cả này đã đẩy giá xăng, dầu diesel và dầu sưởi ấm lên mức cao kỷ lục trên khắp châu Âu.

Trong khi các hộ gia đình châu Âu phải chật vật trả tiền điện, theo báo cáo lợi nhuận hàng quý do tờ Der Spiegel của Đức tổng hợp hôm 29/10, đây lại là một khoản lợi lớn cho các công ty dầu khí lớn nhất châu Âu.

Tập đoàn dầu khí khổng lồ Shell của Anh đã ghi nhận lợi nhuận 12,1 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tăng hơn gấp đôi so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến tháng 7/2025, Shell đã đạt lợi nhuận 5,43 tỷ USD.

Tập đoàn TotalEnergies của Pháp đã tăng lợi nhuận 127% lên 9,1 tỷ USD trong cùng kỳ, trong khi Repsol của Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng gần gấp năm lần, từ 640,7 triệu USD lên 3,1 tỷ USD.

Trong khi đó, OMV của Áo đã tăng lợi nhuận 68% lên 2,36 tỷ USD.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil và các đối tác của ông tại Áo, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã kêu gọi áp thuế lợi nhuận bất ngờ trên toàn EU đối với các tập đoàn dầu khí khổng lồ.

Lời kêu gọi này tương tự như "thuế đoàn kết" mà EU áp đặt sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào năm 2022.

“Ủy ban châu Âu (EC) đã rất dè dặt về vấn đề này. Điều này phải được thực hiện chậm nhất là trước cuộc họp của các bộ trưởng tài chính tiếp theo vào tháng 10”, ông Klingbeil nói sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính EU tại Ireland tháng trước.

EC đã bác bỏ đề xuất của ông Klingbeil, và tháng 10 trôi qua mà không có động thái nào từ EU.

“Việc này nằm trong tay các quốc gia thành viên. Các quốc gia thành viên có thể tự đưa ra quyết định về việc đánh thuế lợi nhuận bất ngờ”, ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis nói với các phóng viên.

Xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh được cho là đã phục hồi lên 80% so với mức trước chiến tranh.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Houthi vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia, mối đe dọa từ thủy lôi ở eo biển Hormuz, cảnh báo về một chiến dịch quân sự mới "dữ dội" của Mỹ chống Iran, đều góp phần khiến giá dầu duy trì ở mức cao gần gấp đôi so với đầu tháng Hai.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đạiG

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