Các đại gia bất động sản TP HCM trả lương nhân viên thế nào?

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH), trụ sở tại TP HCM, mới đây công bố báo cáo tài chính quý II/2024 ghi nhận doanh thu thuần 644 tỉ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ và doanh thu hoạt động tài chính tăng 36%, lên mức 10,4 tỉ đồng.



Sau khi trừ các chi phí, công ty này lãi ròng 280 tỉ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ở mức 978 tỉ đồng và 344 tỉ đồng, lần lượt giảm 2,8% và 24,7% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý II/2024, danh mục tiền và các khoản tương đương tiền của Nhà Khang Điền có giá trị 2.561 tỉ đồng (giảm hơn 1.000 tỉ đồng so với đầu năm), trong đó các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng chiếm đến 79%, ở mức 2.206 tỉ đồng.



Đến cuối tháng 6-2024, doanh nghiệp này có 255 nhân viên, giảm 3 người so với cuối năm 2023; tổng chi phí nhân viên 55,6 tỉ đồng. Như vậy, bình quân mỗi nhân viên của doanh nghiệp bất động sản này nhận khoảng 36 triệu đồng/tháng, cao hơn gần 8 triệu đồng so với cùng kỳ.

Khang Điền là doanh nghiệp bất động sản trả lương nhân viên cao nhất trong 6 tháng đầu năm.

Kế đó, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) - một trong những nhà phát triển bất động sản TP HCM, trong quý II/2024 ghi nhận chi phí lương ở mức 27,2 tỉ đồng, cao hơn 2,8 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân có thể là do số lượng nhân viên của Phát Đạt đến cuối tháng 6-2024 cao hơn 21 người so với cuối năm 2023, đạt 278 người. Tạm tính với số lượng nhân viên này trong quý II, ước tính tiền lương mỗi người nhận được khoảng 32,6 triệu đồng/tháng, cao gần gấp đôi cùng kỳ.

Về kết quả kinh doanh trong quý II/2024, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt mức 8,2 tỉ đồng, cao hơn gấp 3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính, Phát Đạt báo lãi sau thuế 49,7 tỉ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần 170 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lãi sau thuế giảm 66% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 102,4 tỉ đồng, hoàn thành 12% kế hoạch lợi nhuận của năm 2024.

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) tính đến cuối tháng 6-2024 có khoảng 2.443 người, giảm 25 người so với cuối năm 2023 và chi phí lương 157,9 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tạm tính bình quân nhân viên của Đất Xanh nhận lương gần 10,8 triệu đồng/tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm 2024, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh lần lượt tăng gấp đôi và gấp 4,3 lần so với cùng kỳ, ở mức 2.191 tỉ đồng và 171 tỉ đồng.

Tính đến cuối quý II/2024, giá trị danh mục tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp này so với cuối năm 2023 tăng mạnh 287%, từ 276 tỉ đồng lên mức 1.069 tỉ đồng.