Các đại gia ngành thép đang làm ăn ra sao?

Báo cáo dự phóng của Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) ước tính quý III/2023, Công ty CP Tập đoàn Thép Hòa Phát (HPG) đạt lợi nhuận 2.100 tỉ đồng lợi nhuận ròng trong quý III/2023, tăng trưởng 217% so cùng kỳ, tăng khoảng 60% so với quý trước, trong khi cùng kỳ 2022 lỗ gần 1.800 tỉ đồng. Kết quả này theo phía HPG là nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 11% so với quý trước và giá than giảm.

Nhà máy Thép Hòa Phát

Trong khi đó, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) ước tính lợi nhuận Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đạt khoảng 200 tỉ đồng, tăng trưởng 122,6% so cùng kỳ.

Còn Công ty CP Thép Nam Kim (NKG) cũng ước đạt được lợi nhuận sau thuế quý III này là 130 tỉ đồng và tăng trưởng 131% so cùng kỳ.

Theo các công ty chứng khoán, ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành thép nói riêng cơ bản đã "thoát đáy" và đang chờ cú huýt để đi lên. Lý do chủ yếu là nhờ Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên ngành bất động sản và xây dựng vẫn chưa khả quan, chưa phục hồi trong giai đoạn kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng còn khó khăn dù lãi suất giảm mạnh, cơ chế chính sách dần được tháo gỡ nên thời gian tới hoạt động kinh doanh của ngành thép và vật liệu xây dựng sẽ tăng tốc.

Điều này thế hiện qua kết quả kinh doanh của các công ty thép nhỏ hơn, như Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) thông báo lợi nhuận quý III chỉ vỏn vẹn 5 tỉ đồng, giảm 77% so cùng kỳ, với doanh thu thuần quý III đạt hơn 106 tỉ đồng, giảm 68%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty này đạt 702 tỉ đồng, giảm 26% và lãi sau thuế hơn 35 tỉ đồng, giảm 77% so cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Thép Vicasa - Vnsteel (VAC) đạt doanh thu thuần đạt gần 390 tỉ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, lỗ ròng gần 3 tỉ đồng trong quý III/2023 hay Công ty CP Thủ Đức VNSteel (TDS) cũng lỗ nhẹ hơn 500 triệu đồng trong quý III.

Trong phiên giao dịch hôm nay (17-10), nhóm cổ phiếu ngành thép đã cơ bản tăng từ 1-2% so với phiên trước sau 2-3 phiên giảm giá. Theo đó, cổ phiếu HPG đang ở mức 25.200 đồng/cổ phiếu, HSG giá 19.100 đồng/cổ phiếu. NKG giá 20.150 đồng/cổ phiếu…