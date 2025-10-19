Các hãng hàng không Việt lưu ý khẩn việc mang sạc dự phòng đúng cách lên máy bay

Một số hãng hãng hàng không trên thế giới hiện nay đã áp dụng quy định cấm mang pin sạc dự phòng lên máy bay hoặc đưa ra những chỉ dẫn về việc mang pin dự phòng và cách bảo quản. Vậy, các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam cũng đã có những quy định riêng khi hành khách mang pin dự phòng lên máy bay cần chú ý.

Lưu ý về dung lượng pin khi mang lên máy bay

Khi hành khách mang pin dự phòng lên chuyến bay, cần phải lưu ý về dung lượng pin được phép mang theo trong hành xách tay gửi hay phải khai báo trước khi lên máy bay. Cụ thể, pin dự phòng có dung lượng từ 10.000mAh đến 20.000mAh, hành khách được phép mang lên máy bay nhưng phải để trong hành lý xách tay, tuyệt đối không được ký gửi.

Đối với pin laptop hoặc các máy quay thiết bị có dung lượng pin lớn từ 100 Wh đến 160 Wh, ở mức này hành khách được phép mang theo nhưng phải khai báo vơi3s nhân viên mặt đất và cần có sự chấp thuận của hãng hàng không. Số lượng tối đa thường là 2 cục pin cho mỗi hành khách.

Nếu như dung lượng pin trên 160 Wh tuyệt đối không được phép mang lên máy bay dù là hành lý xách tay hay ký gửi. Bên cạnh dung lượng, pin sạc dự phòng mà hành khách mang theo bắt buộc phải có nhãn mác rõ ràng về dung lượng để nhân viên an ninh và hãng hàng không có thể xác định.

Khai báo và bảo quản pin sạc dự phòng trên cabin

Khi hành khách mang pin dự phòng, cần phải báo cho nhân viên mặt đất tại quầy làm thủ tục để họ hướng dẫn, đặc biệt là khi bay Vietnam Airlines thì các nhân viên mặt đất sẽ đưa túi bảo quản chuyên dụng từ hãng hàng không. Những chiếc túi này được thiết kế để bảo vệ các cục pin khỏi việc chạm vào nhau (chập mạch), bảo đảm an toàn trong suốt chuyến bay.

Sau khi đã qua cửa an ninh và lên máy bay, hành khách không được để pin sạc dự phòng trong ngăn chứa hành lý phí trên. Pin sạc dự phòng phải để ở vị trí dễ quan sát, nằm trong tầm kiểm soát của các hành khách. Hành khách có thể để pin trong túi ghế phía trước, nhằm mục đích phát hiện và xử lý kịp thời ngay lập tức nếu pin có dấu hiệu bất thường. Đặc biệt phải lưu ý, hành khách không được sử dụng pin sạc dự phòng trong suốt chuyến bay để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, hành khách cần lưu ý không được sử dụng pin sạc dự phòng để sạc điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào trong quá trình bay. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như pin nóng quá mức, phồng rộp hoặc thậm chí là bốc khói, hãy báo ngay cho tiếp viên hàng không. Đội ngũ tiếp viên đã được huấn luyện để xử lý các tình huống khẩn cấp này một cách chuyên nghiệp. Để chuyến bay an toàn, suôn sẻ và tuân thủ đúng quy định, hành khách hãy sạc đầy điện thoại hoặc thiết bị điện tử của bạn trước khi lên máy bay.