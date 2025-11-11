Các khách sạn ở Hà Nội lên tiếng khẩn

Không chỉ một mà có rất nhiều khách sạn tại Hà Nội đang bị cư dân mạng tràn vào đánh giá 1 sao, vì có chữ R. trong tên - giống với khách sạn xuất hiện trong vụ việc “cô gái bóc phốt bị từ chối nhận phòng dù đã thanh toán đủ tiền, vì đến muộn 2 ngày”.

Thậm chí, khi gõ tìm kiếm từ khóa liên quan đến khách sạn trong clip, Google cho ra rất nhiều kết quả là các khách sạn có chữ R. trong tên, cùng nằm ở Hà Nội. Trong khi đó, khách sạn được nhắc đến trong bài đăng gốc lại không hiển thị, khiến nhiều cư dân mạng nhầm lẫn và vội vàng vào đánh giá 1 sao, kèm bình luận chỉ trích.

Vụ việc ngày càng rầm rộ, nhiều khách sạn đã phải lên tiếng khẩn trên Facebook.

Nhiều khách sạn đã ra thông báo đính chính trên Facebook, vì liên tục nhẫn "bão 1 sao".

Có chữ R. trong tên khiến nhiều khách sạn lao đao, bị phẫn nộ vô cớ.

Cụ thể hơn, một khách sạn có chữ R. trong tên nằm trên phố Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội đang nhận về “bão 1 sao” trên phần đánh giá của Google; có người chỉ trích, yêu cầu khách sạn lên tiếng giải thích.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của khách sạn nói trên dù không liên quan đến vụ việc đang ồn ào.

Khách sạn nằm trên phố Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội này đang nhận về bão 1 sao dù không liên quan đến câu chuyện.

Chưa dừng lại, khách sạn nằm trên phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng đã bị tụt xuống còn 2,6 sao chỉ trong một thời gian ngắn. Phía đơn vị này đã lên tục lên tiếng để thanh minh.

"Bên em cũng không cùng hệ thống gì hết ạ. Khách sạn lo rằng mình đang nhầm giữa khách sạn bên em và khách sạn R. ở địa chỉ khác xuất hiện trên clip ạ. Em biết rằng anh/ chị muốn bảo vệ quyền lợi cho người trong video, nhưng mình đánh giá nhầm sang khách sạn khác không giúp ích được gì, chính chủ cũng đã đính chính ạ.

Cộng đồng mạng thương và tìm hiểu kĩ giúp chúng em với ạ. Nếu phát hiện ra mình đã nhầm lẫn, khách sạn rất mong anh/chị có thể xóa review nhầm lẫn này vì điều này ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của tập thể các nhân viên khách sạn rất nghiêm trọng", phía khách sạn nằm trên phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm phân trần.

Phía khách sạn này cũng phải "cầu cứu" netizen, các khách hàng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra đánh giá, vì rất ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng.

Cũng tương tự, một số khách sạn nằm trên phố Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội không liên quan cũng bị kéo vào vụ việc một cách bất đắc dĩ vì khi gõ tên khách sạn trong vụ bóc phốt thì trên Google lại hiện thị địa chỉ này đầu tiên.

Phía khách sạn này phải "kêu cứu" đăng bài giải thích không hề liên quan đến vụ việc, đồng thời rep bình luận phân trần chuyện bị oan.

Chủ khách sạn này đã phải đăng cả thông báo đính chính trên website.

Những đánh giá 1 sao đang tác động rất lớn đến danh tiếng của loạt khách sạn, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc kinh doanh của những người không hề liên quan.

Nhiều người lên tiếng kêu gọi hành xử văn minh, tỉnh táo khi chia sẻ hay đánh giá trực tuyến. Trong những tình huống kiểu như thế này, sự cẩn trọng của người dùng mạng xã hội trở nên quan trọng và cần thết hơn bao giờ hết.