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Các khu vực sắp mưa rất lớn

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(Ảnh minh họa: Internet)

(Ảnh minh họa: Internet)

Mưa cường độ lớn có thể xuất hiện trong ít giờ tới, mọi người nên lưu ý.

Đêm qua và sáng nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 23/9 đến 8h ngày 24/9 tại một số nơi vượt 80mm. Trong đó, trạm Kỳ Hợp (Hà Tĩnh) ghi nhận 84,2mm, Hải Thái (Quảng Trị) 104,2mm và Hòa Phú (TP Đà Nẵng) 81,8mm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 24/9 đến ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đáng chú ý, có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 24/9, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/9, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp trên hệ thống cảnh báo chuyên biệt và trong các bản tin cảnh báo riêng của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Thùy Linh

Phụ Nữ Mới

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