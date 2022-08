Các "lò đào tạo" hoa hậu quốc tế luyện gì để đảm bảo ứng viên "nuốt mic" ngay từ vòng phỏng vấn kín?

Nhiều người vẫn nghĩ rằng phải vượt qua các vòng thi phụ khác thì mới vào được vòng trả lời ứng xử. Nhưng thực tế tại các cuộc thi, Ban tổ chức có rất nhiều cơ hội đặt câu hỏi và quan sát ứng xử của các ứng viên. Câu hỏi cho 5 ứng viên cuối cùng gọi là on stage question (câu hỏi trên sân khấu) nhưng nhiều cuộc thi lớn có cả off stage question (câu hỏi dưới sân khấu). Off stage question có thể nằm ở các vòng thi phụ hoặc phỏng vấn kín.

Câu hỏi cho 5 ứng viên cuối cùng là on stage question, trước đó sẽ có rất nhiều câu hỏi off stage question cho các thí sinh.

Các quốc gia giàu kinh nghiệm biết trước câu hỏi ứng xử không?

Một số quốc gia được gọi là "cường quốc hoa hậu" như Venezuela, Ấn Độ, Mexico... và gần đây có cả Philippines và Thái Lan, họ nghiên cứu lịch sử các cuộc thi nhan sắc rất kỹ. Chính vì vậy, một số câu hỏi ứng xử hầu như có thể chuẩn bị trước. Nếu để ý, có một số câu hỏi rất hay được "ra đề" dù là thay đổi câu chữ nhưng chỉ cùng một ý.

Philippines đang được xem là "cường quốc hoa hậu" mới.





Ví dụ như một câu rất hay xuất hiện đó là: "Điều gì làm cho bạn khác biệt với tất cả các thí sinh ở đây?". Câu hỏi này được biến thể các dạng khác nhau: "Điều gì ở bản thân khiến bạn trở nên đặc biệt?" hoặc "Vì sao bạn nghĩ bạn nên trở thành người thắng cuộc Miss ... ?" (đây cũng là câu hỏi giúp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021).

Một thí sinh chinh chiến cuộc thi quốc tế chắc chắn phải chuẩn bị phần trả lời cho câu hỏi này trong đầu "lý do mình nên là người chiến thắng". Trả lời được câu này thì đó chính là đáp án cho mọi câu hỏi biến thể tương tự.

Venezuela, Ấn Độ, Mexico... là các quốc gia đã có lò đào tạo hoa hậu chuyên nghiệp.





Hầu hết các vương miện đều thuộc về cô gái hiểu rõ bản thân

Khái niệm về vẻ đẹp rất đa dạng, khó thống nhất và lại vô cùng linh động. Vì thế người đẹp chính là người hiểu rõ bản thân để có thể tự tin tỏa sáng, khắc phục nhược điểm và hạn chế khuyết điểm.

Không phải ngẫu nhiên các đại diện Ấn Độ luôn lọt Top cao tại các cuộc thi nhan sắc.





Vì vậy, Ban tổ chức sẽ cài cắm rất nhiều câu hỏi trong suốt quá trình thi để đảm bảo tìm ra thí sinh tự tin nhất, hiểu rõ bản thân nhất. Vì vậy lò huấn luyện hoa hậu chắc chắn phải chuẩn bị cho các ứng viên nắm rõ những câu hỏi tìm hiểu chính bản thân:

- Bạn thích điều gì nhất ở bản thân mình.

- Kể về bản thân bạn.

- Điều khó khăn nhất bạn từng đối diện trong đời mình là gì, hãy kể cách mà bạn vượt qua điều đó.

- Nếu quay về quá khứ để cho chính mình lời khuyên, bạn khuyên bản thân điều gì.

- Bạn sẽ là ai, làm gì trong 5 năm tới.

Đây đều là những câu hỏi để đào sâu bản thân, đảm bảo rằng các thí sinh đã tự khám phá bản thân mình đủ sâu.

Philippines những năm gần đây cũng đã nổi tiếng trong lĩnh vực huấn luyện hoa hậu.





Lý tưởng, mục tiêu và bình đẳng giới

Một cô gái hấp dẫn chính là một cô gái tìm ra mục tiêu cuộc đời mình, có ước mơ và hiểu sức mạnh giới. Chính vì vậy các lò đào tạo kinh nghiệm luôn chuẩn bị cho ứng viên lại câu hỏi sẽ tiết lộ sự mạnh mẽ và đam mê của một cô gái. Loạt câu hỏi đó sẽ rất rộng nhưng thường là tìm hiểu về thần tượng, vĩ nhân, quan điểm bình đẳng giới:

Các thí sinh được chuẩn bị kỹ sẽ ít bất ngờ với các câu hỏi.





- Nếu bạn được phép ăn trưa với một người nổi tiếng trong lịch sử, bạn chọn ai và vì sao?

- Nếu được là lãnh đạo quốc gia bạn, bạn sẽ thay đổi điều gì?

- Điều gì nam giới có thể học được ở nữ giới hoặc nam giới có cuộc sống dễ dàng hơn nữ giới không?

- Bạn nghĩ giới trẻ ngày nay phải đối diện với những vấn đề gì?

Nếu lắng nghe thật kỹ, bạn sẽ nhận ra nhiều câu hỏi được hỏi một cách khác đi nhưng thường xoay xung quanh vấn đề này.

Một câu trả lời có thể là đáp án cho rất nhiều câu hỏi.





Đúng thật là một ứng viên hoa hậu quốc tế phải có khả năng hùng biện và một đầu óc nhanh nhạy, nhưng điều này có thể rèn luyện và chuẩn bị tốt được nếu có đủ thời gian. Các quốc gia càng có bộ máy đào tạo chuyên nghiệp chừng nào thì ứng viên của họ càng ít bị bất ngờ với các câu hỏi chừng ấy.