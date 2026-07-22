Các mức phạt hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc từ 10/9/2026

Nguồn: Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hành vi:

- Chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kể từ sau ngày đóng bảo hiểm y tế chậm nhất;

- Không lập danh sách hoặc lập không đầy đủ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.