Các mức phạt hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc từ 10/9/2026
Theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026, hành vi vi phạm về chậm đóng BHXH bắt buộc bị xử phạt như sau:
Chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hành vi:
- Chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kể từ sau ngày đóng bảo hiểm y tế chậm nhất;
- Không lập danh sách hoặc lập không đầy đủ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.
VTV