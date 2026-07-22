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Xác định 5 năm công tác khi tiếp nhận công chức

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc tiếp nhận viên chức vào làm công chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, trong đó một trong các điều kiện là viên chức phải có “từ đủ 05 năm công tác trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp”. Tuy nhiên, ông Mạnh Cường chưa rõ cách xác định thời gian “05 năm công tác” này.

Ông Cường hỏi, thời gian 5 năm công tác được tính từ khi được tuyển dụng chính thức vào viên chức hay được tính cả thời gian làm việc trước đó theo hợp đồng lao động nếu có đóng BHXH và làm công việc phù hợp?

Trường hợp có quá trình làm việc liên tục từ hợp đồng lao động sang viên chức hoặc có gián đoạn công tác thì thời gian công tác có được cộng dồn để tính đủ 5 năm hay không, và nguyên tắc tính như thế nào?

Việc xác định công việc trước đây có "phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận vào công chức" được căn cứ theo tiêu chí nào và do cơ quan nào có thẩm quyền đánh giá?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thời gian 5 năm quy định tại điểm này là thời gian làm ở vị trí việc làm được tuyển dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác trước khi tiếp nhận ở trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (không bao gồm thời gian hợp đồng tạm tuyển, tập sự, thử việc), có đóng BHXH bắt buộc và xếp lương tương ứng với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.


Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
công chức

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