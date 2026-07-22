Đà Nẵng quyết liệt gỡ vướng các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (phường Liên Chiểu) - Ảnh: VGP

Theo UBND TP. Đà Nẵng, thực hiện Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7/4/2026 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao, UBND TP. Đà Nẵng đã xác định việc tập trung xử lý, tháo gỡ các dự án vướng mắc là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong năm 2026.

Mục tiêu của thành phố không chỉ là giải quyết những khó khăn của từng dự án cụ thể, mà quan trọng hơn là khơi thông các nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ; củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ động triển khai ngay sau khi Trung ương ban hành cơ chế

Trên cơ sở chính sách của Trung ương, ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy; UBND thành phố ban hành 3 quyết định công bố danh mục gồm 354 dự án, đất đai áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội trên phạm vi địa bàn TP. Đà Nẵng cần được tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngày 27/5, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND cụ thể hóa nội dung công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và lộ trình triển khai việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài theo các cơ chế đặc thù của Quốc hội.

Việc liên tục rà soát, cập nhật và công bố các đợt danh mục thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương của thành phố trong việc đưa các cơ chế đặc thù của Trung ương nhanh chóng đi vào thực tiễn, không để chính sách chậm được triển khai hoặc các cơ hội tháo gỡ bị bỏ lỡ.

Tập trung xử lý các dự án cụ thể, không để hồ sơ tiếp tục kéo dài

Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành việc xử lý 1.985/2.035 dự án, đạt 97,5%. Tổng số dự án, đất đai vướng mắc tương tự theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 đã hoàn thành việc xử lý là 206/354 dự án, đạt 58,2%.

Hiện thành phố đang tích cực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án: Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thuỷ Tú (đã hoàn thành việc rà soát pháp lý để dự án được tiếp tục giao đất; đồng thời đã điều chỉnh được chủ trương đầu tư dự án), dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước... Qua đó nhiều dự án, khu đất tồn đọng kéo dài đã từng bước được tháo gỡ.

Đây là kết quả cụ thể bước đầu, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chuyển từ rà soát, tổng hợp sang xử lý thực chất, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện pháp lý được tiếp tục triển khai, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, sớm đưa nguồn lực đất đai và vốn đầu tư vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, mặc dù chủ trương tháo gỡ đã rõ ràng, đầy đủ nhưng quá trình tổ chức thực hiện tại Đà Nẵng cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc: Việc sao lục, tổng hợp hồ sơ để xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án rất khó khăn do hồ sơ lưu trữ không bài bản, phân tán ở nhiều sở, ban, ngành khác nhau; các dự án đã kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch dẫn đến việc rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính rất phức tạp, mất nhiều thời gian; nhiều văn bản quy phạm pháp luật thay đổi qua các thời kỳ chưa được quy định chuyển tiếp cụ thể.

Hiện nay, qua rà soát một số nhà đầu tư chưa đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án; đặc biệt việc thiếu đơn vị tư vấn xác định giá đất đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tháo gỡ cho các dự án…

Thực hiện cam kết "6 rõ" trong giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp

Trước thực trạng đó, UBND thành phố đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai nhiệm vụ; đồng thời các sở, ngành đã ban hành 2 văn bản đề nghị, đôn đốc các nhà đầu tư rà soát, báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Thông qua đó, UBND thành phố yêu cầu từng cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh; không để hồ sơ chậm xử lý do thiếu phối hợp, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Để bảo đảm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được thực hiện thực chất, có tiến độ và có kết quả cụ thể, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ". Đồng thời sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, thường xuyên đánh giá kết quả xử lý; kịp thời chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị chậm trễ, thiếu phối hợp hoặc chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án khu vực phía nam thành phố - Ảnh: VGP

Tập trung tháo gỡ nhưng không hợp thức hóa sai phạm

UBND TP. Đà Nẵng xác định cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư là lực lượng quan trọng, là đối tác đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải được thực hiện với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt; đồng thời phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố khẳng định, quan điểm xuyên suốt của thành phố là không né tránh những tồn tại, vướng mắc đã kéo dài qua nhiều thời kỳ; không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan; không để lãng phí nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư; nhưng đồng thời không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh thất thoát tài sản nhà nước và không xử lý trái quy định của pháp luật.

Đối với những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, thành phố sẽ chủ động xem xét, xử lý nhanh nhất theo quy định.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ hồ sơ, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, UBND thành phố đã tổ chức và sẽ duy trì các cuộc làm việc, đối thoại theo từng nhóm dự án, từng lĩnh vực và từng nhà đầu tư; kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; phân công cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục và căn cứ pháp lý.

UBND thành phố đã đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình rà soát, xử lý dự án. Các nhà đầu tư cần chủ động cung cấp đầy đủ, trung thực và kịp thời các hồ sơ, tài liệu có liên quan; làm rõ quá trình triển khai dự án; chứng minh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định; đồng thời cử đầu mối có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan của thành phố.

Việc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu là điều kiện quan trọng để các cơ quan chức năng có cơ sở pháp lý xem xét, đề xuất phương án xử lý nhanh chóng, chính xác và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Thành phố mong muốn các nhà đầu tư cùng chia sẻ trách nhiệm, tích cực khắc phục những tồn tại thuộc trách nhiệm của mình và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ sau khi các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ.