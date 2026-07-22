Bán hàng trên TMĐT giá 1.000.000 đồng, sàn khấu trừ 100.000 đồng, đơn vị vận chuyển khấu trừ 50.000 đồng: Doanh thu để xác định nghĩa vụ thuế không phải 850.000 đồng!

Ông Đặng Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử

Phiên thảo luận Tháo gỡ vướng mắc thực tiễn - "Hiểu đúng để tuân thủ đúng - Thực hành nghĩa vụ thuế đối với nhà bán hàng đa kênh và thương mại điện tử", một ﻿tình huống được đặt ra mà rất nhiều hộ kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử đang gặp phải là doanh thu ghi nhận trên sàn, số tiền thực nhận sau khi trừ các loại phí, chi phí quảng cáo, hoa hồng tiếp thị liên kết hay khoản thuế được sàn khấu trừ, nộp thay… đôi khi khiến người kinh doanh không biết đâu mới là căn cứ chính xác để kê khai thuế.

Đặc biệt, khi chính sách thuế có sự điều chỉnh, nhiều hộ kinh doanh cũng băn khoăn về việc xử lý các khoản thuế đã kê khai, đã nộp trước đó.

Giải đáp về vấn đề này, ông Đặng Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử nêu 2 ý chính.

Thứ nhất, theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 68, doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh bao gồm tất cả các khoản: Tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, các khoản phụ thu, phụ trợ. Doanh thu này không bao gồm các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng trả lại.

Theo đó, để tổng hợp được doanh thu, chúng ta phải xác định rõ khoản nào là doanh thu và khoản nào là chi phí liên quan.

Ví dụ, hộ kinh doanh bán một sản phẩm mỹ phẩm trên sàn với giá 1.000.000 đồng. Sàn khấu trừ 100.000 đồng phí sàn, đơn vị vận chuyển khấu trừ tiếp 50.000 đồng phí vận chuyển.

Lúc này, doanh thu để xác định nghĩa vụ thuế là 1.000.000 đồng, chứ không phải 850.000 đồng số tiền thực nhận. Doanh thu là toàn bộ khoản tiền người nộp thuế được hưởng từ việc bán hàng, không phải số thực thu về sau khi đã trừ các chi phí liên quan.

Thứ hai, để xác định chính xác doanh thu, hộ kinh doanh có thể yêu cầu các sàn cung cấp thông tin liên quan đến các giao dịch để đối chiếu. Đại diện Chi cục Thuế Thương mại điện tử nhấn mạnh, quan trọng nhất là phải lập sổ sách ghi chép đầy đủ, phản ánh đúng thực tế bán hàng, tránh việc thiếu sót hoặc kê khai thiếu doanh thu khi nộp thuế.