Các người đẹp tỏa sáng cùng Trung Nguyên Legend tại triển lãm A80

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Lan tỏa khát vọng tuổi trẻ

Những ngày đầu tại triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", không gian Trung Nguyên Legend trở nên sôi động với sự hiện diện của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong talkshow "Khát vọng tuổi trẻ - Khởi nghiệp kiến quốc". Với chiều cao nổi bật, phong thái tự tin và nụ cười rạng rỡ, người đẹp đã gây ấn tượng với đông đảo khách tham quan.

Tại triển lãm A80, Hoa hậu Bảo Ngọc đồng hành cùng Trung Nguyên Legend trao tặng những cuốn sách quý đổi đời, lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến và phụng sự cộng đồng.

Trong buổi giao lưu, Bảo Ngọc chia sẻ về hành trình tuổi trẻ và khát vọng xây dựng đất nước, cũng như trực tiếp trao tặng những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng đổi đời - chương trình ý nghĩa mà Trung Nguyên Legend đã triển khai suốt gần 15 năm. Hình ảnh Hoa hậu quốc tế vừa ký tặng sách, vừa chia sẻ, trò chuyện cùng các bạn sinh viên, thanh niên đã để lại nhiều cảm xúc đẹp cho người tham gia. Với sự duyên dáng, tự tin, Hoa hậu Bảo Ngọc truyền cảm hứng mạnh mẽ về một thế hệ thanh niên Việt Nam giàu hoài bão, lý tưởng sống, và khát vọng cống hiến.

Talkshow "Khát vọng tuổi trẻ - Khởi nghiệp kiến quốc" với sự tham gia của Hoa hậu Bảo Ngọc thu hút đông đảo bạn trẻ và khách tham quan giao lưu, chia sẻ.

Sự hiện diện của Hoa hậu Bảo Ngọc với hình ảnh một người trẻ năng động, yêu tri thức, là minh chứng cho thông điệp: tri thức là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công và cống hiến cho đất nước. "Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước và tôi tin rằng, khởi nghiệp kiến quốc bắt đầu từ từng bước nhỏ, từ từng cuốn sách quý. Đó là cách biến tri thức thành khát vọng, và khát vọng thành hành động thiết thực", Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ.

Nghệ sỹ Izara Thiên Nga và hoa khôi Phạm Tâm Anh Thy: Truyền cảm hứng sống thành công và hạnh phúc

Ngày 2/9 - thời khắc thiêng liêng kỷ niệm Quốc khánh – không gian Trung Nguyên Legend tiếp tục đem đến những khoảnh khắc đặc biệt cho khách tham quan triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" với sự xuất hiện của nghệ sỹ Izara Thiên Nga và hoa khôi Phạm Tâm Anh Thy.

Trong không gian tràn ngập ánh sáng và hương cà phê, hai người đẹp mang năng lượng tích cực, kết nối nghệ thuật sống của cà phê với khán giả, khách tham quan trong talkshow "Cà phê Đạo - Một nghệ thuật sống" và những trải nghiệm văn hóa cà phê.

Nghệ sỹ Izara Thiên Nga và hoa khôi Anh Thy lan tỏa năng lượng tích cực từ Lối sống cà phê – Lối sống thành công – Lối sống tỉnh thức do Trung Nguyên Legend sáng tạo đến cộng đồng.

Điểm nhấn đặc biệt trong không gian Trung Nguyên Legend là trải nghiệm ba nền văn minh cà phê thế giới Ottoman, Roman và Thiền. Nếu văn minh Ottoman gợi nhắc sự gắn kết cộng đồng, văn minh Roman đại diện cho tinh thần sáng tạo, khám phá, thì văn minh Thiền lại đưa con người trở về sự tĩnh lặng và nội tâm sâu sắc. Sự hội tụ ba nền văn minh cà phê này tạo nên hệ sinh thái cà phê độc đáo, khác biệt của Trung Nguyên Legend, góp phần khẳng định vị thế cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê toàn cầu.

Trong hoạt động trải nghiệm, Izara Thiên Nga gây ấn tượng bởi phong thái vừa dịu dàng vừa bản lĩnh. Xuất phát điểm là một nghệ sĩ trẻ tài năng, được ví như "thần đồng âm nhạc", cô có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ và sáng tác từ năm 14 tuổi. Hơn hết, Thiên Nga luôn kiên định giữ gìn giá trị riêng, coi tri thức là nền tảng bền vững nhất để vượt qua thử thách. Cách cô đặt việc học văn hóa lên hàng đầu trước khi theo đuổi nghệ thuật, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự tỉnh táo để sống đúng với niềm tin.

Sự góp mặt của nghệ sỹ Izara Thiên Nga, hoa khôi Anh Thy làm nổi bật tinh thần mà Trung Nguyên Legend theo đuổi: kết nối cà phê - văn hóa - tri thức và khát vọng sống đẹp.

Nếu Trung Nguyên Legend khẳng định cà phê là năng lượng của tỉnh thức và sáng tạo, thì với Izara Thiên Nga, âm nhạc và tri thức chính là "cà phê tinh thần" giúp cô không ngừng sáng tạo, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh để khẳng định giá trị riêng. Hành trình ấy chính là minh chứng sống động cho thông điệp: mỗi con người, khi biết nuôi dưỡng tri thức và khát vọng, đều có thể lan tỏa cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Trong khi đó, Hoa khôi Phạm Tâm Anh Thy với vẻ đẹp ngọt ngào và sự tự tin trong giao tiếp, cũng góp phần làm bừng sáng không gian. Cô đem đến hình ảnh một người trẻ hiện đại, năng động, trân trọng tri thức và tận hưởng nghệ thuật sống. Các bạn trẻ tham gia chương trình bị cuốn hút bởi những câu chuyện gần gũi của cô về lối sống tỉnh thức, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Không gian Trung Nguyên Legend trong triển lãm lần này không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế giàu cảm hứng, các hoạt động trải nghiệm đặc sắc, tôn vinh giá trị cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam mà còn lan tỏa mạnh mẽ năng lượng tri thức và tinh thần phụng sự cộng đồng.