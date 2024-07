Các nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế 4.039 tỷ đồng, tăng 18,5%

Tăng cường quản lý thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm, đã có thêm 26 NCCNN mới đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam qua Cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN. Lũy kế đến nay, đã có 102 NCCNN đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng đến từ Hoa Kỳ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Ireland, Thụy Sĩ, Úc, Anh, Switzerland…

Đến nay, đã có 383 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử, tăng 22 sàn so với số lượng sàn cung cấp thông tin lũy kế đến cuối năm 2023.

Ngành Thuế tiếp tục điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, thúc đẩy cung ứng dịch vụ thuế điện tử. Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục thuế trực thuộc. Tính đến cuối tháng 6/2024, có 930.050 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 930.559 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,95%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2024 đến ngày 14/06/2024 là 9.312.980 hồ sơ.

“Đã kết nối với 57 ngân hàng thương mại (NHTM) và triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63 Cục Thuế. Tính đến cuối tháng 6/2024, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 922.761 doanh nghiệp trên tổng số 930.559 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,16%”, đại diện Tổng cục Thuế cho biết.

Về triển khai ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile), theo Tổng cục Thuế, đến nay, số lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile là 1.153.462 lượt. Số giao dịch qua NHTM là 1.800.172 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 4.229 tỷ đồng.

Liên quan tới tình hình thu chi ngân sách, theo Tổng cục Thuế, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho cơ quan Thuế năm 2024 là 1.486.413 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 do ngành Thuế quản lý ước đạt 865.350 tỷ đồng, bằng 58,2% so với dự toán pháp lệnh, vượt 15,3% so với cùng kỳ.

Trong đó nguồn thu từ dầu thô ước đạt 29.692 tỷ đồng, bằng 64,5% so với dự toán, bằng 95,2% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 835.658 tỷ đồng, bằng 58% so với dự toán pháp lệnh, tăng 16,2% so với cùng kỳ; thu thuế, phí nội địa ước đạt 655.303 tỷ đồng, bằng 60,4% so với dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Có 12/21 khoản thu sắc thuế đạt trên 55% dự toán, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ước đạt 68,9%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ước đạt 61,9%; tiền thuê mặt đất mặt nước ước đạt 79,3%; thu khác ngân sách ước đạt 63,4%; Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 77,8%...

Có 32/63 địa phương đạt trên 55% dự toán: Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Long An, Tiền Giang, Hưng Yên, Ninh Thuận, Nam Định, An Giang, Vĩnh Long, Hà Nội, Bắc Giang, Sóc Trăng, Phú Thọ, Bạc Liêu, Bến Tre, Đắk Lắk, Gia Lai, Lạng Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Bắc Ninh, Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Cao Bằng, Quảng Trị. Có 13/21 khoản thu, sắc thuế và 54/63 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm ngoái.