Các sân bay một nước láng giềng đón 65 triệu lượt khách/6 tháng, Việt Nam cũng không thua kém

Báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới diễn biến phức tạp.



“Kinh tế thế giới hồi phục chậm, giá vàng, USD, nhiên liệu tăng liên tục làm tăng giá đầu vào của một số sản phẩm trong đó có vận tải hàng không; bất ổn chính trị leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng; thị trường hàng không trong nước sụt giảm do khó khăn từ phía các hãng hàng không đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV”, công ty nêu.

Các sân bay Việt Nam ghi nhận gần 55 triệu lượt khách trong 6 tháng 2024.

Theo đó, sản lượng cất hạ cánh (CHC) đạt 332.841 lượt chuyến, chiếm 47,1% kế hoạch năm, giảm 8,7% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, CHC quốc tế đạt 126.703 lượt chuyến, tăng 27,1% so với cùng kỳ 2023, CHC trong nước đạt 206.138 lượt chuyến, giảm 22,2% so với cùng kỳ 2023.

Sản lượng hành khách đạt 54.665.639 khách , chiếm 48% kế hoạch năm 2024, giảm 3,8% so với cùng kỳ 2023. Trong đó khách quốc tế đạt 20.252.651 khách, tăng 38,5% so với cùng kỳ 2023, khách trong nước đạt 34.412.989 khách, giảm 18,5% so với cùng kỳ 2023.

Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 729,5 nghìn tấn, chiếm 53,3% kế hoạch năm, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2023. Trong đó hàng hóa, bưu kiện quốc tế đạt 498 nghìn tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ 2023, hàng hóa, bưu kiện trong nước đạt 231 nghìn tấn, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Nửa đầu 2024: Các sân bay Malaysia đón 65 triệu lượt khách

Trong khi đó, công ty quản lý các sân bay Malaysia (Malaysia Airports) công bố nửa đầu năm nay các sân bay Malaysia đón 65 triệu lượt khách , đạt 95,4% so với mức của năm 2019.

Báo cáo này chỉ ra tăng trưởng đáng kể này trong việc phục hồi giao thông được thúc đẩy bởi sự gia tăng trở lại của hoạt động vận chuyển hành khách quốc tế, được hỗ trợ bởi việc miễn thị thực 30 ngày cho du khách Trung Quốc và Ấn Độ cùng với việc miễn thị thực 15 ngày đối ứng cho người Malaysia đi du lịch đến Trung Quốc, việc mở rộng mang lại sự linh hoạt trong việc đi lại cho hành khách và mở rộng các tuyến hàng không với nhiều chuyến bay quốc tế hơn và các tuyến mới.

Hoạt động vận chuyển hành khách nội địa cũng rất đáng khích lệ, ghi nhận mức tăng trưởng 4,1% trong nửa đầu năm 2023 với 30,9 triệu hành khách, đạt 86,5% so với mức của năm 2019.

Hoạt động vận chuyển hành khách quốc tế là chất xúc tác cho tăng trưởng, với mức tăng 35,8% so với nửa đầu năm 2023.

Các sân bay Malaysia có tăng trưởng tích cực nhờ lượng khách quốc tế và khách trong nước du lịch nước ngoài.

Các sân bay Malaysia chào đón sáu hãng hàng không mới (Cambodia Airways, Flydubai, Iraq Airways, Juneyao Airlines, Thai Lion Air và Turkmenistan Airlines) trong nửa đầu năm 2024 đã nâng tổng công suất phục hồi số ghế lên 85%.

Ngoài ra, hệ số tải trung bình trong nửa đầu năm 24 đã vượt quá 3,4 điểm phần trăm trong nửa đầu năm 2019 ở mức 78,8% với xu hướng tăng trưởng ngày càng tăng mỗi tháng trong nửa đầu năm 2024, một dấu hiệu cho thấy lực cầu tăng tích cực có khả năng thúc đẩy số lượng chỗ ngồi cao hơn.

Mới đây, theo hãng tin Bernama (Malaysia), Tập đoàn Sân bay Malaysia đã ghi nhận 12,4 triệu lượt hành khách vào tháng 7/2024, đánh dấu mức tăng 7,3% so với tháng trước và thiết lập mức kỷ lục mới theo tháng sau đại dịch.

Trong một tuyên bố, tập đoàn cho biết sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi các sân bay địa phương, ghi nhận 8,5 triệu lượt hành khách, bao gồm 4,5 triệu hành khách quốc tế và 4,0 triệu hành khách nội địa, tăng 8,0% so với cùng kỳ tháng trước.

Tập đoàn này cũng cho biết rằng hoạt động vận chuyển hành khách quốc tế đã tăng 11% so với tháng trước, trong khi hoạt động vận chuyển hành khách trong nước tăng 5,0% so với tháng trước.

Các thị trường trọng điểm như Indonesia, Trung Quốc, Singapore tiếp tục thống trị trong tháng 7

Tập đoàn cho biết: Việc bổ sung Qingdao Airlines và tăng tần suất của các hãng hàng không đến và đi từ Trung Quốc và Indonesia đã góp phần phục hồi tổng công suất ghế là 85,8%.