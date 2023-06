Các sản phẩm thịt từ Queensland, Úc chinh phục khách hàng Việt Nam

Người tiêu dùng Việt ưa chuộng thịt đỏ từ Queesland



Với lợi thế thịt sạch, nguồn gốc rõ ràng, quy trình nuôi và giết mổ khép kín "từ trang trại đến bàn ăn", các doanh nghiệp bang Queensland đã mang tới sản phẩm thịt chất lượng, tươi ngon và ngày càng chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Từ những trang trại trồng cỏ rộng đến hàng trăm hécta, các đàn bò ở đây sẽ được chăn thả tự nhiên, và được quản lý bằng công nghệ đeo thẻ điện tử. Theo đó, tình trạng phát triển của mỗi con bò sẽ theo dõi và cung cấp thông tin chi tiết từ vùng nuôi đến nơi giết mổ. Đặc biệt hơn, bang Queensland chiếm trung bình 81% lượng thịt bò xuất khẩu nuôi bằng ngũ cốc, cho ra nguồn thịt cao cấp chất lượng.

Người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng tiêu thụ thịt đỏ nhiều hơn.

Đại diện công ty Freshfoco - đơn vị đang nhập các sản phẩm thịt bò từ Queensland cho biết: "Mức tiêu thụ thịt bò đông lạnh 3 năm gần đây của các gia đình Việt đang tăng trưởng khá tốt. Đối với thịt mát, ngoài các nhà hàng, khách sạn cao cấp thì nhu cầu sử dụng thịt bò mát của các gia đình trong 5 năm gần đây có xu hướng tăng dần hàng năm. Queensland có nhiều trang trại chăn nuôi, nhà máy sản xuất quy mô lớn, nhiều nhãn hàng thịt đã có thương hiệu mạnh từ lâu trên thế giới nên dễ được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận hơn các sản phẩm đến từ quốc gia khác".



"Bên cạnh đó, các hiệp hội xúc tiến thương mại như TIQ cũng rất tích cực trong các hoạt động kết nối, hỗ trợ các nhà nhập khẩu như chúng tôi quảng bá các sản phẩm thịt của Queensland tới người tiêu dùng Việt Nam thông qua nhiều hoạt động khác nhau, từ đó khơi gợi nhu cầu sử dụng thịt nhập khẩu đến từng hộ gia đình. Đây, là những tín hiệu tốt, tạo đà cho sự tăng trưởng về sản lượng nhập khẩu của công ty trong thời gian tới", đại diện Freshfoco chia sẻ thêm.

Thịt chim cút Queensland đã có mặt tại Việt Nam

Trong sự kiện gặp gỡ kết nối và giao thương dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu của Queensland, Úc và Việt Nam - "Taste of Queensland" tổ chức vào ngày 6/6/2023 vừa qua, lần đầu tiên, các nhà xuất khẩu của Queensland đã giới thiệu thịt chim cút Úc đến thị trường Việt Nam. Điểm đặc biệt là chim cút được nuôi ở tại Queensland theo chế độ ăn ngũ cốc tự nhiên, thả rông trong trang trại, chúng tự do bay trên bầu trời. Do vậy chúng lớn gấp đôi bình thường. Và chính những điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nhập khẩu Việt Nam.

Với lợi thế là nhà nhập khẩu thịt và hải sản từ Queensland với sản lượng từ 10-15 tấn thịt cao cấp/tháng, công ty Foodsource đã quyết định lựa chọn thêm sản phẩm thịt chim cút để phân phối tại Việt Nam. Đại diện Foodsource khẳng định: "Chúng tôi chọn nhập khẩu các loại thịt từ Queensland vì có nhiều sản phẩm độc đáo với chất lượng cao và đồng đều. Đối với sản phẩm thịt chim cút, chúng tôi muốn mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt. Với sự am hiểu thị trường Việt Nam, kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm phân phối, tất cả các thương hiệu thịt cao cấp của bang Queensland do Foodsource phân phối lâu nay đã được khách hàng đánh giá cao, và chúng tôi kỳ vọng thịt chim cút cũng sẽ sớm chinh phục được người tiêu dùng Việt".

Sản phẩm chim cút có xuất xứ từ Queensland được giới thiệu tại sự kiện "Taste of Queensland"

Phòng Thương mại và Đầu tư Queensland (TIQ) đã và đang hỗ trợ nhiều chương trình về kinh tế, giáo dục, văn hóa tại Việt Nam. Với mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương, TIQ đã bước đầu tổ chức thành công các chuyến thăm thực địa các trang trại, cơ sở kinh doanh và chế biến các mặt hàng nông hải sản. Trong tương lai TIQ hứa hẹn hỗ trợ các DN Việt Nam nhiều hơn nữa, nhằm tìm kiếm nhiều mặt hàng chất lượng và tiềm năng cho thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.