Các tiêu chí khi chọn mua bất động sản của nhà đầu tư trong giai đoạn mới

Tâm lý nhà đầu tư BĐS giữa những "tâm chấn"



Đi cùng những "biến động" của thị trường BĐS, các tiêu chí lựa chọn sản phẩm đầu tư cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Trong khoảng thời gian 2016 - 2020, thị trường tăng trưởng nóng với nhiều loại hình sản phẩm từ đất nền, nhà phố, biệt thự, shophouse, căn hộ chung cư, đặc biệt là sự bùng phát của BĐS nghỉ dưỡng condotel tại các thành phố biển (theo "Báo cáo Toàn cảnh BĐS 1995 – 2020" của Savills). Giai đoạn này thị trường phát triển mạnh nhờ sự tác động từ các chính sách thúc đẩy, quy định cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở, cùng với các gói kích cầu kinh tế, thu hút đầu tư... Vì thế, việc chọn mua BĐS tại thời điểm này mang lại cho nhà đầu tư tiềm năng lợi nhuận cao. "Khẩu vị" của nhà đầu tư tập trung chủ yếu vào tiềm năng sinh lời trong ngắn và trung hạn.

Giai đoạn sau dịch Covid-19 đã có sự thay đổi các tiêu chí chọn mua BĐS cũng như cách thị trường vận hành. Do giãn cách xã hội, công trường xây dựng bị ảnh hưởng, các hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư (CĐT) cũng chịu nhiều tác động, nguồn cung vì thế sụt giảm. Trong tình hình đó, các CĐT đã linh động và sáng tạo hơn về hình thức quản lý dự án, triển khai kinh doanh, tổ chức các sự kiện giới thiệu dự án trực tuyến,… Nhờ đó, BĐS vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn. Giai đoạn này "khẩu vị" của nhà đầu tư cho thấy sự thay đổi, không chỉ quan tâm tới khả năng sinh lời trong ngắn hạn mà yếu tố an toàn trong trung và dài hạn cũng dần được cân nhắc.

Năm 2024 được các chuyên gia nhận định là 'nền móng' cho chu kỳ mới của BĐS

Bức tranh của thị trường đầu năm 2024 dần khởi sắc

Sau những biến động từ kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2022 - 2023 khiến cho thị trường trầm lắng, đầu năm 2024 các chuyên gia nhận định có một số tín hiệu phục hồi, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trở lại. Theo báo cáo "Cập nhật thị trường BĐS Thành phố Hồ Chí Minh – Q1.2024" của CBRE, tỷ lệ hấp thụ các căn hộ mở bán đạt xấp xỉ 80% nhờ giá bán ổn định và chính sách bán hàng hấp dẫn. Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh được thúc đẩy triển khai tích cực như: đường Vành đai 3, nút giao An Phú, tuyến metro số 1, đường song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây… tại khu Đông; và đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, đường song hành Quốc lộ 50… tại khu Tây; đồng thời, việc thông qua và sẽ sớm có hiệu lực của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Đất đai… cũng tạo sức bật mạnh mẽ cho toàn thị trường.

Năm 2024 được các chuyên gia nhận định là 'nền móng' cho chu kỳ mới của BĐS (Ảnh sưu tầm)

Điển hình, một số CĐT đã có kết quả kinh doanh tích cực. Ở phân khúc cao tầng, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các dự án có giao dịch tốt từ cuối năm 2023 đến nay: Tại khu Tây, Akari City của CĐT Nam Long thu hút lượng lớn khách hàng và giao dịch nhộn nhịp nhờ ưu thế tiến độ xây dựng và chính sách hấp dẫn (trả góp 30% đến khi nhận nhà, cố định lãi suất 1%, ân hạn nợ gốc 2 năm). The Privia của CĐT Khang Điền cũng công bố bán hết hơn 1000 căn hộ trong vòng 3 tháng kể từ ngày mở bán nhờ đã cất nóc và có đầy đủ giấy giờ pháp lý, chuẩn bị bàn giao trong năm 2024. Tại khu Đông, CĐT Gamuda Land ra mắt Eaton Park với lịch thanh toán hấp dẫn, công bố giao dịch ấn tượng trong lần mở bán đầu tiên… Các kết quả kinh doanh của những "ông lớn" BĐS này đã giúp củng cố niềm tin cho khách hàng vào sự hồi phục của thị trường.

Ở phân khúc thấp tầng, thị trường chứng kiến sự sôi động trở lại của các dự án quy mô. Nổi bật nhất là The Global City của CĐT Masterise Homes đã hoàn thiện và đưa vào bàn giao phân khu thấp tầng đầu tiên, ra mắt hàng loạt các tiện ích tại TP. Thủ Đức như công viên City Park, học viện & CLB golf, đường đua Go-Kart, khu thả diều… thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm. Gần đó, cụm các dự án thấp tầng của CĐT Khang Điền như The Classia (gần 180 căn nhà phố) và Verosa Park (gần 300 căn nhà phố và biệt thự) tại P. Phú Hữu cũng ghi nhận thị trường thứ cấp với nhiều giao dịch sôi động nhờ việc đã hoàn tất xây dựng, bàn giao nhà, bàn giao sổ và cư dân về ở. Xa hơn, CĐT Vingroup công bố khai trương trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park, khu vui chơi giải trí VinWonders Grand Park cùng nhiều phân khu nhà phố thương mại và căn hộ mới thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Tại khu Tây, The Meadow của CĐT Gamuda Land vừa ra mắt hồi tháng 5 với 212 căn nhà phố - biệt thự cũng thu hút nhiều khách hàng.

Lãi suất cho vay thấp là thời cơ tốt cho các nhà đầu tư BĐS tối ưu dòng tiền (Ảnh dự án The Classia Khang Điền)

Quan sát từ thành công của các dự án và sự quan tâm của khách hàng đến sự kiện do các CĐT tổ chức, thị trường ghi nhận nhà đầu tư đã có thêm các yêu cầu khắt khe hơn khi mua BĐS để ở, đầu tư hay tìm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản như: dự án phải toạ lạc tại những nơi có hạ tầng cơ sở phát triển hoặc khu dân cư hiện hữu, đông đúc, giấy tờ pháp lý cần đầy đủ theo đúng quy định hiện hành, đã xây dựng hoàn thiện, có ngân hàng bảo lãnh… Ngoài ra, các yếu tố tích cực tác động từ thị trường như: lãi suất cho vay giảm thấp nhất trong lịch sử, nhiều chính sách cho vay mua BĐS linh hoạt từ ngân hàng, những tín hiệu lạc quan từ chính sách vĩ mô, các luật định sửa đổi, nhiều công trình hạ tầng đang dần hoàn thiện… cũng là chất xúc tác, thúc đẩy nhà đầu tư dễ dàng ra quyết định.