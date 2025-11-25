Các tuyến đường nối thẳng đến sân bay Long Thành đồng loạt tiến nhanh về đích

Các tuyến đường, cao tốc cùng nhiều dự án giao thông khác đang chạy đua nâng cấp, hoàn thiện giúp kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM và đi các khu vực.

Mới đây, hai tuyến đường T1 và T2 kết nối sân bay Long Thành với quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã hoàn thành, sẽ thông xe vào ngày 19/12 tới. Dự án được khởi công tháng 7/2023 với tổng giá trị hơn 2.630 tỷ đồng. Đây là hạng mục quan trọng thuộc thành phần 3 của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Đường T1 dài 3,8 km, điểm đầu từ cổng phía tây sân bay Long Thành kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và điểm cuối khớp nối tỉnh lộ 25C.

Trong khi, tuyến đường T2 kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ T1, dài 3,5 km với 4 làn xe theo hai nhánh chạy độc lập, song hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời, cầu kết nối từ T2 vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã xong việc lắp cột điện, chỉ chờ kẻ sơn đường. Một phần nút giao đường T2 với cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây cũng đang đẩy nhanh thi công để thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới. Đây là nút giao phức tạp nhất dự án cao tốc.

Nhiều tuyến đường cam kết hoàn thành trước khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, 2 tuyến đường là 25B và đường 25C cũng sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026 để kết nối sân bay Long Thành.

Trong đó, dự án nâng cấp đường 25B (đường Tôn Đức Thắng) đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 được UBND Đồng Nai chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12 tới. Riêng tuyến 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 hoàn thành thông xe kỹ thuật trước tháng 3/2026.

Theo quy hoạch, hai tuyến đường này sẽ kết nối sân bay Long Thành qua Quốc lộ 51 đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 TP.HCM, giảm tải cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó, đường 25B có chiều dài hơn 9,2km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng; đường 25C dài hơn 2km với tổng mức đầu tư hơn 647 tỉ đồng.

Việc đường Tôn Đức Thắng (25B) dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025 giúp tăng giá trị bất động sản quanh sân bay Long Thành. Nằm ngay mặt tiền đường 25B là dự án FIATO Airport City, được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến hạ tầng này, sẽ mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ thương mại sầm uất ngay mặt tiền dự án; đồng thời "nối thông" và rút ngắn khoảng cách di chuyển từ dự án này đến sân bay Long Thành.

FIATO Airport City nằm giữa hai nhà ga metro Thủ Thiêm – Long Thành (chỉ cách 500m), giúp cư dân di chuyển đến sân bay chỉ mất 5 phút bằng metro hoặc 10 phút bằng đường bộ. Đặc biệt, việc bàn giao block Galaxy vào quý 4/2026 – trùng thời điểm sân bay Long Thành đã đi vào vận hành ổn định, điều này đảm bảo nguồn khách hàng khổng lồ – từ 14.000 nhân sự sân bay, cư dân địa phương đến hàng triệu du khách, sẵn sàng lấp đầy các dịch vụ tại khu thương mại dịch vụ khối đế của dự án ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Một tuyến hạ tầng trọng điểm tại Đồng Nai kết nối sân bay Long Thành phải kể đến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đang được chỉ đạo tăng tốc về đích để thông xe kỹ thuật vào cuói năm nay. Dự án dài 54 km, được khởi công tháng 6/2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026.

Ngày 19/4/2025, đoạn qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM, thuộc dự án thành phần 3) dài 19,8 km đã thông xe kỹ thuật. Để đẩy nhanh tiến độ, thông xe kỹ thuật toàn cao tốc vào 19/12 tới, tại cuộc họp cuối tháng 10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu; cử cán bộ giám sát, theo dõi các đơn vị thi công hằng ngày; yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, chia ca làm ngày làm đêm, kể cả chủ nhật để thúc tiến độ.

Một số dự án bất động sản quanh sân bay Long Thành hưởng lợi từ các tuyến đường kết nối sắp về đích. Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, nửa đầu năm 2026, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được đưa vào khai thác thương mại. Với công suất thiết kế 25 triệu lượt hành khách mỗi năm, mỗi ngày sân bay này sẽ đón hàng chục ngàn lượt khách. Chính vì vậy, vấn đề kết nối giao thông là yếu tố hàng đầu để Sân bay Long Thành hoạt động hiệu quả.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khi đưa vào khai thác, phần lớn lượng hành khách đều có nhu cầu di chuyển từ Sân bay Long Thành về TP.HCM và ngược lại. Trong bối cảnh đó, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được xem là trục giao thông "xương sống" kết nối từ Sân bay Long Thành đến TP.HCM trong giai đoạn đầu đưa vào khai thác.

Ngày 19/8/2025, dự án Mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành thuộc tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây đã chính thức được khởi công xây dựng. Ngay sau khi khởi công, các nhà thầu đang bắt đầu triển khai thi công để cơ bản hoàn thành vào năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải, kết nối Sân bay Long Thành.

Bên cạnh tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, để phục vụ kết nối giao thông cho Sân bay Long Thành, hàng loạt dự án đường cao tốc, vành đai cũng như các tuyến đường tỉnh cũng đã được triển khai xây dựng thời gian qua. Điểm chung của các dự án này là đều được yêu cầu cơ bản hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2025, đưa vào khai thác trong năm 2026, đồng bộ với thời gian dự kiến đưa vào khai thác thương mại sân bay Long Thành.

Vào đầu tháng 9/2025, khi kiểm tra thực tế Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ rõ: Tiến độ của Sân bay Long Thành không chỉ phụ thuộc vào các hạng mục bên trong, mà còn gắn liền với hệ thống giao thông kết nối.

Do đó, Bộ Xây dựng, TP.HCM, tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan phải đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, trong đó có đường vành đai 3 – TP.HCM, mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM- Long Thành, các tuyến kết nối do VEC và Bộ Xây dựng thực hiện. Tất cả các công trình này đều đã được các địa phương, đơn vị cam kết hoàn thành trước khi Sân bay Long Thành đưa vào khai thác.