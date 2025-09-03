Các tuyến đường vào trung tâm TPHCM kẹt cứng trong ngày đầu đi làm sau lễ

"Từ khi cầu Bình Triệu 1 tạm ngưng cho ô tô lưu thông để phục vụ thi công, toàn bộ phương tiện bốn bánh được điều tiết sang cầu Bình Triệu 2. Việc dồn tải này khiến làn đường trên cầu Bình Triệu 2 trở nên chật hẹp, thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều"- ông Ngô Văn Vĩnh (người dân sinh sống ở phường Hiệp Bình, TPHCM) chia sẻ.