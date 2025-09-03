Các tuyến đường vào trung tâm TPHCM kẹt cứng trong ngày đầu đi làm sau lễ
03-09-2025 - 13:41 PM |
Xã hội
Sáng 3/9, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Hàng nghìn phương tiện ô tô, xe máy chen chúc, di chuyển chậm từng chút trong giờ cao điểm sáng.
Tại nhánh cầu chữ Y theo hướng từ phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) đi phường Chợ Quán (quận 5 cũ) ùn ứ vào giờ cao điểm sáng 3/9, dòng xe ken đặc, nối dài. Ảnh: Hữu Huy
Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm trên cầu chữ Y để đi về phía trung tâm TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Trên đường Nguyễn Biểu (từ chân cầu chữ Y đến điểm giao với đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán), tình trạng quá tải diễn ra, người dân phải len lỏi từng mét đường để di chuyển. Ảnh: Hữu Huy
Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển trên đường Phạm Hùng (hướng từ phường An Đông đi phường Chánh Hưng). Ảnh: Hữu Huy
Ở cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố, khu vực nút giao thông Bình Triệu - quốc lộ 13 - đường Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi - cầu Bình Triệu 2 xảy ra tình trạng ùn ứ. Nguyên nhân là do cầu Bình Triệu 1 cấm xe ô tô để thi công nâng cấp tĩnh không, phương tiện ô tô được điều hướng lưu thông về phía cầu Bình Triệu 2. Thêm vào đó, lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến vào sáng 3/9 khiến giao thông qua khu vực này trở nên "căng thẳng".
Người xe chen chúc di chuyển trên quốc lộ 13 (hướng từ phường Bình Dương lưu thông về phía trung tâm TPHCM).
Giao thông đông đúc tại khu vực nút giao thông Bình Triệu vào sáng 3/9.
Hàng nghìn phương tiện chen chúc, nhích từng chút di chuyển lên cầu Bình Triệu 2 trong giờ cao điểm sáng 3/9. Ảnh: CTV
"Từ khi cầu Bình Triệu 1 tạm ngưng cho ô tô lưu thông để phục vụ thi công, toàn bộ phương tiện bốn bánh được điều tiết sang cầu Bình Triệu 2. Việc dồn tải này khiến làn đường trên cầu Bình Triệu 2 trở nên chật hẹp, thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều"- ông Ngô Văn Vĩnh (người dân sinh sống ở phường Hiệp Bình, TPHCM) chia sẻ.
Ùn ứ lan sang khu vực cầu Bình Lợi - đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: CTV
Phương tiện chen chúc di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng (hướng từ ngã tư Bình Triệu đi về phía sân bay Tân Sơn Nhất).
Một số người điều khiển xe máy len lỏi di chuyển trong làn xe ô tô để thoát khỏi điểm ùn ứ.
Theo
Tiền Phong
