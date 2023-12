Các xu hướng kinh doanh trực tuyến toàn cầu năm 2024

Trong cuộc đua khốc liệt của thương mại điện tử (TMĐT) toàn cầu, lựa chọn ngành hàng thích hợp luôn là một trong những quyết định then chốt, quyết định thành công của các doanh nghiệp.

Đứng trước cánh cổng vàng do TMĐT xuyên biên giới mở ra, nhiều nhà bán lẻ đối mặt với những câu hỏi tiên quyết: Nên bán ngành hàng nào, sản phẩm gì để thành công tại thị trường 8 tỷ dân? Làm sao để kịp thời nắm bắt xu hướng TMĐT toàn cầu?

Điểm qua những ngành hàng tiềm năng nhất, được dự báo sẽ bùng nổ trong năm 2024:

Ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cá nhân

Theo hãng nghiên cứu Statista, ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cá nhân dự kiến tạo ra doanh thu 625,7 tỷ USD vào năm 2023, trong đó, khoảng 17% đến từ bán hàng trực tuyến. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của ngành hàng này trong giai đoạn 2023 - 2028 được dự báo đạt mức 3,32%.

Với các chỉ số tích cực này, các doanh nghiệp ở Việt Nam hoàn toàn có thể cân nhắc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cá nhân như một ngành hàng tiềm năng và hấp dẫn, để chọn sản phẩm phù hợp, thâm nhập vào thị trường TMĐT quốc tế.

Ngành đồ dùng cho thú cưng

Trong một báo cáo vừa công bố, Amazon - một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới - nhận định rằng: quy mô thị trường của ngành công nghiệp đồ dùng dành cho thú cưng tăng 66% trong 10 năm qua, trong khi nền kinh tế toàn cầu cùng kỳ chỉ tăng trưởng 43%.

Với việc xu hướng nuôi thú cưng ngày càng trở nên phổ biến, có thể thấy, dư địa phát triển cho ngành hàng này là rất lớn.

Ngành mẹ và bé

Theo hãng nghiên cứu Precedence Research, thị trường sản phẩm chăm sóc trẻ em toàn cầu được định giá 94 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 158,29 tỷ USD vào năm 2032.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của ngành hàng này là vô cùng hấp dẫn, được dự đoán đạt mức 5,4% trong giai đoạn 2023 - 2032.

Ngành nội thất

5,03% là mức tăng trưởng kép hàng năm trong 5 năm tới của ngành hàng nội thất toàn cầu, theo dự báo của hãng nghiên cứu Statista. Dự kiến, trong năm 2023, doanh thu của ngành hàng này đạt mức 729 tỷ USD trên toàn thế giới.

Xu hướng mới để sở hữu gian hàng TMĐT quốc tế thành công chỉ trong 4 tháng

Bên cạnh việc chọn ra mặt hàng phù hợp để bắt kịp với xu hướng chung của thị trường quốc tế, các doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị những hành trang cần thiết trước khi "xuất ngoại".

Nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường, tìm hiểu về pháp lý, thanh toán quốc tế, logistic… và chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh quốc tế hiệu quả luôn là những yêu cầu tối thiểu mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ trước khi "xuất ngoại". Ảnh: TTK

Theo nhiều chuyên gia, trung bình mất khoảng 2 năm để một doanh nghiệp SME Việt Nam tạo lập một gian hàng TMĐT thành công tại Mỹ. Đây là khoảng thời gian quá dài và có thể làm "lỡ mất" cơ hội của nhiều doanh nghiệp.



Dù vậy, trong những năm gần đây, xu hướng sang nhượng gian hàng TMĐT tại Mỹ đã mở ra "lối tắt" mới cho các doanh nghiệp Việt, rút ngắn thời gian sở hữu gian hàng trực tuyến thành công tại Mỹ từ 2 năm xuống chỉ còn từ 4 đến 6 tháng.

Do có nhu cầu thay đổi mô hình kinh doanh, phát triển theo định hướng khác hoặc đôi khi chỉ là muốn "về hưu sớm", có rất nhiều chủ doanh nghiệp tại Mỹ chọn sang nhượng gian hàng trực tuyến của họ sau một thời gian kinh doanh.

Chỉ cần mua lại các gian hàng trực tuyến này, doanh nghiệp nước ngoài có thể thâm nhập vào thị trường Mỹ dễ dàng bằng cách tận dụng tệp khách hàng sẵn có, nguồn lực từ vận hành đến logistics đã hoàn thiện.

Dưới góc độ chuyên gia, Tiến sĩ Ngô Công Trường, Top 40 chuyên gia xuất sắc của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ, ASQ, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ chia sẻ: "Có rất nhiều cách để bán hàng xuyên biên giới, trong đó giải pháp mua lại gian hàng TMĐT quốc tế đã thành công có thể coi là lối tắt giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực hiệu quả"

Thực tế, nhiều đơn vị nước ngoài đã tận dụng tốt điều này để đem các doanh nghiệp ở nước sở tại thâm nhập thị trường Mỹ nhanh hơn. Ở Việt Nam, TTK Global Ventures là công ty tiên phong cung cấp giải pháp này.

Ông Trần Tiến Khải, Tổng giám đốc TTK Global Ventures. Ảnh TTK

"Liên tục cập nhật thông tin từ thị trường sang nhượng gian hàng TMĐT quốc tế và chọn lọc theo những ngành hàng "trendy" nhất, TTK sẽ mang đến danh sách gia hàng hiệu quả, giúp các doanh nghiệp Việt dễ dàng nắm bắt thời cơ vàng để bán hàng xuyên biên giới", ông Trần Tiến Khải, Tổng giám đốc TTK Global Ventures chia sẻ.