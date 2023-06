Cách ăn thịt “thông minh” để bổ sung đủ dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, thịt là loại thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein, sắt, kẽm. Thịt cũng chứa nhiều vitamin B12 - một loại vitamin không dễ bổ sung bằng thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Tuy nhiên, nhiều người lại lo ngại về những rủi ro sức khỏe khi ăn thịt. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, bệnh tim và đái tháo đường tuýp 2. Mặc dù vậy, bạn hoàn toàn có cách để tiêu thụ thịt một cách lành mạnh và nhận được những lợi ích dinh dưỡng từ loại thực phẩm này.

1. Ưu tiên thịt trắng

Một đánh giá năm 2021 của 22 nghiên cứu cho thấy ăn thịt trắng với lượng vừa phải có thể giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Điều đó có nghĩa là thịt trắng là loại thịt tốt cho sức khỏe hơn thịt đỏ hoặc thịt đã qua chế biến.

Khi nhắc tới thịt trắng, mọi người thường nghĩ ngay tới thịt gà bình thường. Thế nhưng, thịt gà tây có hàm lượng chất béo và calo thấp hơn một chút so với thịt gà thường. Cùng 100g ức gà tây có 147 calo, trong khi 100g ức gà thường có 165 calo.

Cách làm thịt viên gà tây xào cay

Thịt viên gà tây xào cay (Ảnh: travellinglight)

- Cho 500g thịt gà tây băm vào tô, nêm gia vị và trộn đều. Viên tròn miếng vừa ăn.

- Rán thịt trên chảo với lửa vừa trong vòng 10 phút.

- Thịt chín gắp ra đĩa.

- Làm nước sốt: nấu cà chua cho tới khi chín nhuyễn; thêm nước cốt chanh, giấm lượng vừa ăn, ½ thìa cà phê bột quế, 1/2 thìa cà phê ớt bột, 1 thìa cà phê rau thơm sấy khô, 1 thìa mật ong và nêm gia vị vừa ăn. Đun hỗn hợp nhỏ lửa trong vòng 5 phút, sau đó đổ thịt viên đã chiên vào và đun nhỏ lửa thêm 10 phút.

- Dọn ra đĩa và dùng.

2. Giảm tiêu thụ thịt chế biến sẵn

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh khuyến cáo mọi người không nên ăn quá 70g thịt đỏ hoặc thịt đã qua chế biến (như giăm bông, xúc xích, thịt xông khói) mỗi ngày. Các loại thịt này nếu sử dụng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Do đó, ngoài việc ăn theo số lượng được khuyến cáo, mọi người nên ăn kèm thịt đỏ và thịt chế biến sẵn với các loại rau, củ, quả tươi.

Cách làm bánh mì kẹp thịt xông khói và súp lơ xanh

50g thịt xông khói làm được 4 chiếc bánh mì kẹp

- Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180-200 độ C.

- Luộc súp lơ xanh trong vòng 3 phút, vớt ra cho vào nước lạnh, sau đó thấm khô và cho vào máy xay nhuyễn.

- Xay vụn 1 miếng bánh mì nâu.

- Cắt nhỏ thịt xông khói và xào cùng 1/2 củ hành tây cho tới khi hành tây mềm ra.

- Cho tất cả hỗn hợp này vào 1 bát cùng 50g phô mai bào nhỏ, 1 quả trứng, 1 ít muối, hạt tiêu và trộn đều lên.

- Lót giấy nến lên khay nướng. Chia hỗn hợp vừa trộn làm 4 phần và nặn thành kích thước phù hợp với vỏ bánh mì, nướng trong 20 phút, sau đó cho vào vỏ bánh mì, thêm cà chua, hành tây và xà lách hoặc các rau ăn kèm tùy sở thích.

3. Chọn thịt đỏ chất lượng tốt

Tờ Telegraph thông tin, theo Compassion in World Farming (một tổ chức thiện nguyện tại Anh), những con bò được chăn thả trên đồng cỏ không dùng thuốc kháng sinh hoặc chất kích thích tăng trưởng có lượng chất béo bão hòa trong thịt ít hơn 50% so với những con bò được nuôi công nghiệp. Trong khi đó, lượng omega-3 trong các con bò này lại cao hơn tới 430% so với bò được nuôi công nghiệp.

Khi tiêu thụ thịt đỏ, mọi người cũng nên chọn thịt nạc để giảm lượng chất béo bão hòa.

Cách làm thăn lợn Harissa

Món thăn lợn Harissa (Ảnh: Pork Tenderloin)

- Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180-200 độ C.

- Trộn hỗn hợp tỏi và đinh hương băm nhỏ, 1 ít dầu ô liu, nước cốt chanh, sốt ớt Harissa, mật ong, tiêu, muối lượng đủ ăn với 500g thịt thăn lợn.

- Nướng thịt trong vòng 25 phút. Khi thịt chín đem cắt nhỏ để dùng.

Để có sức khỏe tốt nhất, ngoài việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm một cách lành mạnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên có một lối sống khoa học. Đồng thời, cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.