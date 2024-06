Cách cài đặt sinh trắc học trên app ngân hàng để chuyển tiền trên 10 triệu đồng không bị gián đoạn từ ngày 1/7

Các bước cài đặt sinh trắc học trên app ngân hàng

Để cài đặt sinh trắc học, khách hàng cần chuẩn bị thẻ CCCD gắn chip và truy cập tính năng "Cài đặt sinh trắc học" trên ứng dụng của ngân hàng phiên bản mới nhất để thực hiện cài đặt theo các bước hướng dẫn.



Bước 1: Chọn tính năng "Cài đặt sinh trắc học" trên ứng dụng di động (app) của ngân hàng.

Bước 2: Tích chọn các chức năng và nhập hạn mức tối thiểu cần xác thực bằng sinh trắc học. Thực tế khách hàng có thể tự chọn cho mình một hạn mức nhất định dưới 10 triệu đồng nếu muốn đảm bảo hơn vệ sự an toàn cho tài khoản.

Bước 3: Chụp hai mặt của CCCD gắn chip.

Bước 4: Đọc thông tin trên CCCD theo hướng dẫn.

Bước 5: Chụp ảnh khuôn mặt để hoàn tất cài đặt.

Ngoài cách cài đặt sinh trắc học trên ứng dụng của ngân hàng, người dân cũng có thể đến quầy giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ cài đặt sinh trắc học.

Sau khi đã thực hiện cài đặt sinh trắc học, kể từ ngày 1/7, nếu giao dịch thuộc diện phải xác thực theo quy định, người dân sẽ phải thực hiện 3 bước giao dịch xác thực bằng sinh trắc học trên ứng dụng di động của ngân hàng (app).

Bước 1: Nhập các thông tin giao dịch như thông thường (số tiền, thông tin người nhận, ngân hàng nhận…)

Bước 2: Áp dụng với các giao dịch vượt ngưỡng theo quy định của NHNN, ứng dụng sẽ bật camera điện thoại để xác thực hình ảnh khuôn mặt của khách hàng.

Bước 3: Nhập mã Smart/SMS OTP để hoàn tất giao dịch.

Các trường hợp buộc phải xác thực sinh trắc học khi sử dụng app ngân hàng

Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân khi chuyển tiền đã đưa ra một số điều kiện xác thực bằng sinh trắc học trong trường hợp giao dịch tiền cũng như sử dụng app ngân hàng.

Cụ thể, nếu khách hàng chuyển tiền trên 10 triệu đồng mỗi lần giao dịch thì buộc phải xác thực sinh trắc học. Nếu tổng số tiền chuyển các lần trong ngày không quá 20 triệu đồng vẫn xác thực bằng mã OTP. Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng 1 lần nhưng tổng các giao dịch trong ngày đã chạm mốc 20 triệu thì đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay.

Các giao dịch thanh toán ở các đơn vị chấp nhận tin cậy đã được các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xác thực sẽ không phải thực hiện sinh trắc học như thanh toán điện, nước, viện phí học phí. Để đảm bảo an toàn, nếu tổng mức giá trị thanh toán trên 100 triệu đồng, các giao dịch thanh toán tiếp theo sẽ được yêu cầu thực hiện sinh trắc học.

Ngoài ra, theo Điều 2 của Quyết định 2345/QĐ-NHNN, khách hàng cá nhân trước khi giao dịch lần đầu bằng ứng dụng ngân hàng (mobile banking) hoặc trước khi giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị đang giao dịch lần gần nhất cũng phải được nhận dạng sinh trắc học.

Quyết định 2345 yêu cầu, phải thu thập đối chiếu dữ liệu sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu lưu trong con chip của căn cước công dân được xác thực bởi Bộ Công an. Hoặc thông qua tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 do Bộ Công an đối chiếu xác thực.

Thứ 3, trường hợp dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập từ trong con chip của căn cước công dân, các tổ chức trung gian thanh toán lưu lại làm cơ sở đối chiếu trong những lần thanh toán tiếp theo. Đối với khách hàng là người nước ngoài khi chưa được Bộ Công an triển khai định danh điện tử, sẽ được tạo điều kiện thu thập thông tin sinh trắc học tại quầy.

Với các khách hàng không có căn cước công dân gắn chip, sẽ phải ra quầy thực hiện giao dịch.