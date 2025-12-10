Cách chỉnh sửa thông tin địa chỉ thường trú, tạm trú đang bị sai trên ứng dụng VNeID đơn giản

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng VNeID đã thay thế được những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình - khi lực lượng công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, mỗi công dân cần phải xuất trình được thông tin cư trú của mình.

Người dân có thể xuất trình thông tin cư trú bằng giấy tờ hoặc thông qua ứng dụng VNeID. Nếu không cung cấp được thông tin cư trú khi kiểm tra, cá nhân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12. Do đó, công dân nên cập nhật thông tin cư trú trên VNeID trước ngày 15/12 để giúp dễ dàng xuất trình thông tin khi được yêu cầu.

Để kiểm tra cũng như xuất trình thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID khi được cơ quan chức năng yêu cầu, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kích hoạt ứng dụng VNeID và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử của bạn.

Bước 2: Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Ví giấy tờ” từ menu bên dưới, sau đó tìm và chọn “Thông tin cư trú” tại danh sách hiện ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “Thông tin cư trú” tại mục “Tiện ích yêu thích” ngay trên giao diện chính của VNeID.

Bước 3: Điền mật khẩu bảo vệ thông tin trên ứng dụng VNeID để tiếp tục. Sau khi nhập mật khẩu, thông tin cư trú của bạn sẽ được hiển thị, bao gồm nơi ở hiện tại, địa chỉ thường trú, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ…

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cư trú trên VNeID nếu có sai sót

Bước 1: Kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Từ giao diện chính, nhấn nút “Cài đặt”, sau đó kéo xuống dưới danh sách hiện ra và chọn “Phản ánh khó khăn, vướng mắc”.

Bước 3: Nhấn vào nút “Tạo phản ánh” tại giao diện tiếp theo.

Bước 4: Tại mục “Loại phản ánh”, chọn “Sai dữ liệu”, mục “Phản ánh, kiến nghị về việc” chọn “Thông tin cư trú”, sau đó điền thông tin chi tiết về địa chỉ cư trú hiện tại của mình (bao gồm số nhà, tên đường, tên phường/xã), điền số điện thoại để liên hệ và nhấn nút “Tiếp tục”.

Bước 5: VNeID sẽ cho người dùng kiểm tra lại thông tin mình đã phản ánh xem có chính xác hay chưa. Nếu các thông tin khai báo đã chính xác, người dùng hãy đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật” và nhấn nút “Gửi phản ánh”.

Sau khi phản ánh được gửi đi, cơ quan công an tại địa phương nơi sinh sống sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi kết quả xử lý thông qua ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể đến trực tiếp cơ quan công an tại địa phương mình đang sinh sống để đề nghị chỉnh sửa lại thông tin cư trú trên VNeID. Khi đến làm việc, người dùng cần phải mang theo các giấy tờ tùy thân như Căn cước, sổ hồng hoặc giấy tờ mua bán nhà (nếu có) để chứng minh thông tin cư trú của mình.

Cán bộ công an sẽ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin trên giấy tờ, sau đó tiến hành điều chỉnh và cập nhật thông tin cư trú trên VNeID để đồng bộ hóa lại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.