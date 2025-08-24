Cách dễ nhất để rút chỉ đen ở lưng tôm - Chuyên gia ẩm thực đảm bảo thành công mỹ mãn

Nếu bạn thường xuyên ăn tôm, bạn sẽ biết rằng phần lưng tôm thường có một sợi chỉ đen, gây mất thẩm mỹ và có thể cản trợ hương vị. Tuy nhiên, việc rút chỉ đen không hề dễ dàng. Trong quá trình ấy, bạn có thể làm nát, làm đứt đoạn chỉ đen hoặc làm cho thịt tôm không còn nguyên vẹn.

Theo một chuyên gia ẩm thực tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Ẩm thực Cambridge, Mỹ, có một cách rút chỉ đen ở lưng tôm rất dễ mà ai cũng có thể áp dụng. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cách dễ nhất để rút chỉ đen ở lưng tôm

Emma Christensen là một cây viết và biên tập viên chuyên về ẩm thực, hiện đang sống tại Mỹ. Emma viết trên chuyên trang ẩm thực The Kitchn rằng tại Trường Nghệ thuật Ẩm thực Cambridge, cô đã được dạy cách sơ chế tôm, và điều đó không khó như cô tưởng.

“Tôi sẽ kể bạn nghe điều tôi học được: Học cách lột vỏ và lấy chỉ lưng tôm không hề khó như tôi tưởng. Dưới đây là cách làm – chính xác như tôi đã được dạy.” - Emma viết.

1. Cấu tạo của một con tôm

Đầu tiên, Emma cho biết tôm là sinh vật nhỏ sống ở đáy biển hoặc gần đó. Chúng có lớp vỏ ngoài rất cứng gồm nhiều đốt, mặt dưới mềm hơn, nhiều chân nhỏ giống như lông tơ và phần đuôi.

“Khi bạn mua tôm ở cửa hàng, đa phần là phần đầu đã được cắt bỏ sẵn (thậm chí có khi cả chân cũng bị bỏ đi). Bạn có thể yêu cầu người bán gỡ vỏ giúp, nhưng thật ra tự làm cũng đơn giản – và bạn sẽ giữ lại được phần vỏ để nấu nước dùng!” - Emma cho biết.

“Sau khi gỡ vỏ, bạn có thể giữ lại phần đuôi hoặc không. Giữ lại đuôi giúp món ăn trông đẹp hơn khi đãi tiệc, còn bỏ đuôi giúp việc ăn trở nên dễ dàng hơn.”

2. Cách lột vỏ tôm

Bạn có thể lột vỏ tôm bằng tay hoặc bằng kéo:

- Lột bằng tay: Bắt đầu bằng cách gỡ bỏ chân, sau đó dùng ngón tay cái tách lớp vỏ ở phần bụng (nơi mềm hơn), rồi bóc vỏ ra là xong.

- Lột bằng kéo: Dùng kéo cắt dọc theo lưng (nơi cứng nhất), rồi tách vỏ và bóc ra.

“Bạn nên thử cả hai để xem cách nào dễ hơn với mình. Cá nhân tôi thích dùng kéo vì lớp vỏ thường bật ra dễ dàng hơn, nhưng nó lại dễ cắt vào thịt tôm. Còn bóc tay tuy bừa bộn hơn, nhưng giúp tôm giữ được hình dạng nguyên vẹn, sạch sẽ hơn.” - Emma viết.

3. Cách rút chỉ đen ở lưng tôm

Theo Emma, về mặt kỹ thuật, “chỉ lưng” không phải là mạch máu, mà là đường tiêu hóa của tôm. Nó nằm dọc theo sống lưng, ngay dưới bề mặt vỏ, trông giống như một sợi dây nhỏ chứa đầy cặn màu đen. Có lúc chỉ này rất rõ, có lúc lại khó thấy – tùy vào con tôm và những gì nó ăn trước khi bị bắt.

Chỉ lưng không gây hại nếu ăn phải, nhưng trông không đẹp mắt và đôi khi có thể khiến món tôm bị “sạn”, Emma cho biết.

Để lấy chỉ, bạn chỉ cần rạch nhẹ một đường dọc lưng tôm, rồi dùng đầu dao nhẹ nhàng kéo sợi chỉ ra. Theo vị chuyên gia ẩm thực, đây là cách dễ nhất để rút chỉ đen ở lưng tôm, đảm bảo thành công mỹ mãn cho thành phẩm.

“Nghe thì có vẻ ghê, nhưng làm 1–2 con là quen ngay.” - Emma viết.

Tóm lại, đây là các bước lấy chỉ đen ở lưng tôm:

- Bóc vỏ tôm: Như hướng dẫn ở trên, bạn có thể dùng tay hoặc dùng kéo để bóc vỏ tôm.

- Rạch nhẹ dọc lưng tôm bằng dao nhỏ: Chỉ cần một vết rạch nông để thấy chỉ.

- Tìm đường chỉ: Sợi chỉ có dạng dây mảnh, sậm màu. Không phải con tôm nào cũng có – điều đó là bình thường.

- Kéo chỉ ra bằng đầu dao nhỏ: Dùng đầu dao nhẹ nhàng kéo chỉ từ đầu đến cuối. Chỉ khá đàn hồi nên thường không bị đứt. Nếu đứt thì chỉ cần móc tiếp và kéo ra hết.



