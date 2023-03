Cách DIC Corp 'phân lô' siêu dự án Đại Phước

KĐT Đại Phước. Ảnh: DIC Corp.

Dự án DIC Đại Phước Đồng Nai tọa lạc tại Cù lao Ông Cồn, thuộc xã Đại Phước (tỉnh Nhơn Trạch, Đồng Nai). Nơi đây vốn là địa danh nổi tiếng, một ốc đảo được bao bọc bởi dòng sông Đồng Nai. Nhận thấy tiềm năng của mảnh đất này khi còn sơ khai, DIC Corp vào tháng 6/2003 đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới - Du lịch.

Đến tháng 4/2005, Thủ tướng Chính phủ có văn bản 371/TTg-CN cho phép đầu tư dự án Khu đô thị mới - Du lịch sinh thái tại Cù lao Ông Cồn.

Dự án có quy mô 456,14ha, và được chia làm 10 phân khu. Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp điện…, DIC Corp đã thực hiện chuyển nhượng, bàn giao dự án cấp 2 cho loạt nhà đầu tư thứ cấp.

Trong số đó, cái tên tích cực nhất là Taekwang – tập đoàn đến từ Hàn Quốc.

Taekwang đã từng hoặc đang góp vốn tại 3 doanh nghiệp gồm: Nắm 100% vốn Công ty TNHH Jeongsan Vina - chủ đầu tư dự án Taekwang Jeongsan Country Club, quy mô 78,52ha tại phân khu 8; và góp 45% vốn tại Công ty TNHH J&D Đại An , chủ dự án quy mô 7,9ha tại phân khu 9, cùng với một doanh nghiệp Hàn Quốc khác là Daewon Cantavil (50%).

Đáng chú ý, Taekwang từng góp 90% vốn tại Công ty TNHH Teakwang – DIC (nay là CTCP Đại Phước Swancity One Mea), chủ dự án một phần phân khu 1, 2, 3, diện tích khoảng 34,4ha. Tuy vậy, tại tháng 4/2020, Teakwang đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho cá nhân tên Diệp Quang Tú (cá nhân có cùng hộ khẩu thường trú với trụ sở CTCP Đầu tư Xây dựng Phát triển Thiên Tân – doanh nghiệp có nhiều liên hệ với Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn). Dự án này nhiều khả năng sau đó được tiếp tục sang tay, chi tiết sẽ được đề cập ở phần sau bài viết.

Chưa hết, hồi tháng 11/2018, Công ty TNHH Đại Phước Korea - DIC được thành lập. Đây là liên doanh giữa Công ty TNHH Dai Phuoc Korea (Hàn Quốc) – 91% và DIC Corp (9%), nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh khu phức hợp Thương mại, Văn phòng, Khách sạn, Resort (thuộc phân khu 7 DIC Đại Phước). Tuy vậy, doanh nghiệp này đã chính thức chấm dứt hoạt động vào tháng 2/2021.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn , cả 2 dự án kể trên của Đại Phước Swancity One Mea và Đại Phước Korea - DIC đã được chuyển nhượng cho các chủ đầu tư mới, là những "tay chơi" lớn trong nước.

Loạt ông lớn trong nước "chia phần" tại KĐT Đại Phước

Sau khi hoàn thiện cơ bản hạ tầng giao thông chính của dự án, DIC Corp đã trực tiếp đầu tư 68,4ha (một phần phân khu 1, 2, 3, 8).

Ngoài ra, như từng đề cập, CTCP Đầu tư và Phát triển Thiên Tân – doanh nghiệp liên hệ đến nhà Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn hồi tháng 12/2020 nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh từ chính DIC Corp. Đại Phước Thiên Minh được biết đến là chủ đầu tư khu đất 14,4ha tại Phân khu 7.1, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (tỉnh Đồng Nai).



Dù vậy, "tay chơi" đáng chú ý nhất tại siêu dự án DIC Đại Phước Đồng Nai hiện nay là Sovico Group của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Tập đoàn này được cho là chủ mới dự án Hoa Sen Đại Phước, quy mô 200ha. Đây cũng là lô đất có diện tích lớn nhất tại DIC Đại Phước, bao gồm các phân khu 4, 5, 6 và một phần phân khu 7, phân khu 8 và phân khu CBD.



Ban đầu, doanh nghiệp dự án - CTCP Vina Đại Phước là liên doanh giữa DIC Corp và VinaCapital (thông qua 2 quỹ thành viên). Đến tháng 12/2018, Vina Đại Phước đổi chủ và trở thành công ty con của China Fortune Land Development (CFLD) - một tập đoàn phát triển bất động sản công nghiệp ở Trung Quốc – nắm thông qua 2 pháp nhân là SNC Investment 27 Limited (74%) và SNC Investment 28 Limited (18%).

Tháng 1/2023, toàn bộ cổ đông ngoại tại Vina Đại Phước đồng loạt thoái hết vốn cho nhà đầu trong nước. Danh tính nhà đầu tư này không được tiết lộ, song nên biết ông Lin, Yi Huang (Chủ tịch HĐQT Vina Đại Phước từ tháng 12/2018) hiện là Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT CTCP Quốc tế Hoàng Gia (UPCOM: RIC) – doanh nghiệp có nhiều liên hệ tới nhóm Sovico Group.

Ngoài Vina Đại Phước và RIC, ông còn đứng tên tại Công ty TNHH Apricot One. Đây là doanh nghiệp mới được thành lập vào tháng 8/2021 do ông Phạm Khắc Dũng (SN 1964) làm Chủ tịch HĐQT. Theo tìm hiểu, vị doanh nhân sinh năm 1964 này được biết đến là Người đại diện diện theo pháp luật của CTCP Sovico.

Ở một diễn biến liên quan, Vina Đại Phước vào đầu tháng 3 vừa qua đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) 1.074 căn hộ tại Dự án Phân khu 6 thuộc Giai đoạn 1 dự án Hoa Sen Đại Phước, KĐT du lịch sinh thái Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Trước đó, Vina Đại Phước trong quý IV/2022 đã phát sinh khoản phải thu tài chính khác 605 tỷ đồng với CTCP Chứng khoán HDB (HDBS). HDBS được biết đến là công ty chứng khoán thu xếp nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhóm Sovico.

Bước tiến của nhóm Sovico Group tại siêu dự án Đại Phước không chỉ dừng chân ở dự án Hoa Sen Đại Phước. Dữ liệu cho thấy, ông Lin, Yi Huang còn đứng tên tại CTCP Đại Phước Swancity One Mea (tiền thân là Công ty TNHH Taekwang-DIC) - chủ đầu tư dự án Đại Phước One Mea tọa lạc tại Cù lao Ông Cồn có diện tích 34ha, với quy mô 342 căn nhà phố, villa, garden villa, riverfront villa….



Như đã đề cập ở phần đầu bài viết, Đại Phước One Mea thành lập vào tháng 11/2013 với cơ cấu cổ đông sáng lập ban đầu gồm: DIC Corp (10%), Taekwang Industrial (90%). Đến tháng 4/2020, Taekwang Industrial thoái vốn và cổ đông cá nhân nhận chuyển nhượng là ông Diệp Quang Tú (cá nhân có cùng hộ khẩu thường trú với trụ sở CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân).



Sau đó, CFLD Investment 47 PTE.LTD – thành viên khác thuộc nhóm CFLD trở thành cổ đông chi phối nắm 99,89% vốn Đại Phước One Mea. Tuy nhiên, đến tháng 9/2022 thì tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại này giảm xuống 48,946%. Phần vốn tư nhân 51,054% không được công bố danh tính cụ thể.

Đến tháng 11/2022, ông Lin, Yi Huang như đã biết đã trở thành tân Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật công ty.

Một cái tên đáng chú ý khác tại DIC Đại Phước Đồng Nai là Tập đoàn Him Lam của doanh nhân Dương Công Minh. Trong năm 2020, DIC Corp đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An – chủ khu đất 31ha tại phân khu 1, 2, 3 cũng tại KĐT Đại Phước, cho CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long. Tân Long trong năm 2020 đã chuyển trước cho DIC Corp 2.231 tỷ đồng, thấp hơn 5% so với vốn điều lệ Đại Phước Thiên An (2.350 tỷ đồng).

Theo tìm hiểu, Tân Long thành lập vào tháng 2/2018, vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là bà Đỗ Thị Cẩm Tú (10%), bà Trần Thị Lan Anh (10%), ông Dương Ngọc Hào (80%).

Tân Long có nhiều liên hệ mật thiết với Tập đoàn Him Lam. Cụ thể, cựu Chủ tịch Tân Long ông Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1965) là một lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn Him Lam. Ngoài ra, cổ đông nắm 10% vốn Tân Long – bà Đỗ Thị Cẩm Tú cũng là người cùng nhà với ông Thủy. Ông bà còn sở hữu 17 triệu cổ phần CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land). Như đề cập trong nhiều bài viết, tên tuổi Kinh doanh Địa ốc Him Lam gắn với loạt giao dịch “lướt sóng” cổ phiếu DIG của DIC Corp.

Một cái tên đáng chú ý khác tại DIC Đại Phước Đồng Nai là Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước – chủ đầu tư dự án Paragon Đại Phước thuộc một phần phân khu 8, diện tích khoảng 45,4ha.

Chủ đầu tư ban đầu của khu đất này là CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm, trước đây là liên danh giữa DIC Corp và Vina Capital. Đến cuối tháng 3/2019, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước đã mua lại toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm. Giá trị chuyển nhượng của thương vụ là 1.149 tỷ đồng.

Tính tới tháng 12/2022, vốn điều lệ Paragon Đại Phước đạt gần 1.678 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp (3,4%), CTCP Đầu tư Thái Bình (21,6%) và CTCP Đầu tư Nam Long (75%).

Tân Hiệp và Nam Long là 2 đơn vị có liên hệ trực tiếp đến vợ chồng Chủ tịch HĐQT NLG Cao Tấn Thạch – Nguyễn Thị Bích Ngọc. Trong khi đó, CTCP Đầu tư Thái Bình (TBS Group) thuộc sở hữu của “vua giầy” Nguyễn Đức Thuấn.