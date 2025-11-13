Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách đổi địa chỉ trên thẻ căn cước/CCCD sau sáp nhập để khớp với địa danh hành chính mới

13-11-2025 - 08:39 AM | Sống

Người dân có thể dễ dàng sử dụng ứng dụng VNeID để yêu cầu cấp đổi thẻ Căn cước nhằm cập nhật địa chỉ mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), quy trình này không chỉ nhanh gọn mà còn được miễn hoàn toàn lệ phí.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc cấp đổi thẻ căn cước trực tuyến qua ứng dụng VNeID. Quy định này được áp dụng cho những công dân có thẻ Căn cước vẫn còn hạn sử dụng nhưng thông tin địa chỉ trên thẻ đã trở nên cũ do việc sắp xếp, thay đổi địa giới hành chính.

Cách đổi địa chỉ trên thẻ căn cước/CCCD sau sáp nhập để khớp với địa danh hành chính mới- Ảnh 1.

Các bước thực hiện đổi Căn cước trên VNeID

Để thực hiện quy trình này, yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất là người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng VNeID, người dân chọn mục "Dịch vụ công Căn cước". Trong giao diện tiếp theo, chọn "Cấp đổi" và tìm đến mục lý do cấp đổi.

Điều mấu chốt là người dân phải chọn đúng lý do là "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC" (Đơn vị hành chính). Sau khi chọn lý do này, người dân chỉ cần kiểm tra lại thông tin cá nhân, chọn địa điểm thực hiện thủ tục và hình thức nhận thẻ mới (có thể nhận trực tiếp tại cơ quan chức năng hoặc gửi qua bưu chính về địa chỉ đăng ký).

Khi đã hoàn tất các bước kiểm tra, người dân ấn "gửi hồ sơ". Ứng dụng VNeID cũng cho phép người dùng theo dõi lịch sử và trạng thái xử lý của yêu cầu, giúp chủ động trong việc nhận kết quả.

Cách đổi địa chỉ trên thẻ căn cước/CCCD sau sáp nhập để khớp với địa danh hành chính mới- Ảnh 2.

Lợi ích khi thực hiện trực tuyến

Theo C06, lợi ích lớn nhất khi thực hiện theo cách này là người dân sẽ được miễn 100% lệ phí cấp lại thẻ Căn cước (khi chọn đúng lý do "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC").

Bên cạnh đó, việc thực hiện trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, có thể đặt lịch hẹn linh hoạt, theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch và không cần phải di chuyển, chờ đợi nhiều lần tại cơ quan công an. Thời hạn giải quyết cấp đổi thẻ là 7 ngày làm việc, tính từ khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận.

Việc đổi thẻ Căn cước có bắt buộc không?

Cần làm rõ rằng, Luật Căn cước hiện hành (có hiệu lực từ 1/7/2024) không bắt buộc công dân phải đổi thẻ căn cước mới ngay sau khi có sự sáp nhập đơn vị hành chính. Thẻ Căn cước đã cấp (dù mang địa danh cũ) vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến hết thời hạn được ghi trên thẻ.

Tuy nhiên, việc cấp đổi này được nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân có nhu cầu cập nhật thông tin trên thẻ cho thống nhất với địa danh hành chính mới, phục vụ cho các giao dịch dân sự, hành chính sau này.

Cách đổi thẻ Căn cước miễn phí trên VNeID

Theo Khả Văn

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ 1% người thông minh nhất mới trả lời đúng câu đố này!

Chỉ 1% người thông minh nhất mới trả lời đúng câu đố này! Nổi bật

Ông trùm thứ 2 của Điền Quân nói thẳng khó khăn kinh tế, tiền bạc

Ông trùm thứ 2 của Điền Quân nói thẳng khó khăn kinh tế, tiền bạc Nổi bật

Sao nhí Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thoại 1 câu khiến triệu người khóc nghẹn, diễn đỉnh không thua gì Phương Oanh

Sao nhí Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thoại 1 câu khiến triệu người khóc nghẹn, diễn đỉnh không thua gì Phương Oanh

08:34 , 13/11/2025
Người đàn ông 40 tuổi "máu ngập dầu" sau bữa tối, bác sĩ cấp cứu tức giận: Ăn thế này có ngày tử vong!

Người đàn ông 40 tuổi "máu ngập dầu" sau bữa tối, bác sĩ cấp cứu tức giận: Ăn thế này có ngày tử vong!

07:43 , 13/11/2025
Công an chỉ đích danh 2 số điện thoại lừa đảo, người dân thấy gọi đến tuyệt đối không nghe máy

Công an chỉ đích danh 2 số điện thoại lừa đảo, người dân thấy gọi đến tuyệt đối không nghe máy

07:37 , 13/11/2025
Khách sạn Hàng Cháo lên tiếng vụ 'đuổi' khách nhận phòng lúc 2h sáng, dù khách đã thanh toán đủ 3 ngày tiền thuê

Khách sạn Hàng Cháo lên tiếng vụ 'đuổi' khách nhận phòng lúc 2h sáng, dù khách đã thanh toán đủ 3 ngày tiền thuê

07:20 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên