Cách Geely đưa trải nghiệm người dùng lên một tầm cao mới

Công nghệ buồng lái siêu thông minh

Cuối tháng 8/2025, Geely đã chính thức ra mắt buồng lái AI tiên phong trong ngành và tuyên bố hãng sẽ không tiếp tục phát triển buồng lái thông minh truyền thống nữa. Thông qua kiến ​​trúc hệ điều hành AI thống nhất, Geely tạo ra không gian thông minh tiên phong cho sự hợp tác tự động giữa "con người, phương tiện và môi trường".

Trong kiến ​​trúc này, phần cứng không còn chỉ là một khối sức mạnh tính toán, mà được tích hợp sâu sắc với các mô hình lớn, điện toán cảm xúc và hệ sinh thái cơ thể thông minh, cuối cùng hình thành nên một "dạng sống thông minh" có khả năng suy nghĩ, thấu hiểu và đồng hành với người dùng trên chính chiếc xe.

Dù là Zeekr, Lynk & Co hay Geely Galaxy, người dùng sẽ có cùng một người bạn đồng hành AI. Ô tô sẽ trở thành những "người bạn đồng hành" thấu hiểu và đồng hành cùng người dùng. Trong khi các nhà sản xuất ô tô toàn cầu vẫn đang tìm cách làm cho buồng lái thông minh thân thiện hơn với người dùng hơn thì Geely đã tiến tới vấn đề "cá tính" và "cảm xúc".

Người dùng không còn cần phải tập trung vào các ứng dụng cụ thể mà thay vào đó, họ có thể trực tiếp thể hiện nhu cầu của mình, và AI sẽ tận dụng các nguồn lực đa dạng để tích hợp và thực hiện chúng. Ô tô không còn là công cụ thụ động, mà là trung tâm chủ động, có khả năng nhận thức và hành động hỗ trợ cho người sử dụng.

Trong khi kiến ​​trúc và sức mạnh tính toán đặt nền tảng cho buồng lái AI của Geely, Eva, một trí tuệ nhân tạo siêu thông minh chính là "linh hồn". Sự ra đời của Eva phản ánh tầm nhìn của Geely về sự chuyển đổi của chiếc xe từ một tập hợp các chức năng thành một thực thể thông minh hiện thân, có khả năng thực hiện các lệnh và truyền tải các thuộc tính của con người vào chiếc xe thông qua tính toán cảm xúc và bộ nhớ lưu động.

Về mặt kỹ thuật, Eva tích hợp mô hình lớn AI Geely Xingrui, mô hình lớn giọng nói đầu cuối và mô hình lớn bộ nhớ lưu động, đạt được sự thống nhất giữa khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, tương tác giọng nói cảm xúc và bộ nhớ được cá nhân hóa.

Eva không chỉ là một trợ lý người dùng mà Geely còn hình dung nó như một cánh cổng dẫn đến kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tổng quát AGI. Đồng thời, bằng cách hợp nhất ID người dùng trên tất cả các thương hiệu Geely Auto, người dùng có thể trải nghiệm và truyền dữ liệu một cách an toàn và liền mạch trên tất cả các mẫu xe Geely. Không chỉ thế, tất cả người dùng Zeekr, Lynk & Co, Geely và Galaxy sẽ cùng chia sẻ Eva, một đối tác trí tuệ có cảm xúc mạnh mẽ.

Tự chủ R&D & nâng cao trải nghiệm dịch vụ

Để có những bước phát triển vượt bậc, tái khẳng định lại trải nghiệm người dùng đến một tầm cao mới, Geely đã liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) và trở thành cái tên tiên phong trong lĩnh vực sản xuất ô tô tư nhân của Trung Quốc. Chỉ trong 10 năm, Geely đã đầu tư tới 100 tỷ nhân dân tệ vào R&D, với hàng nghìn kỹ sư và hàng trăm dự án R&D.

Trong hệ sinh thái công nghệ của mình, Geely còn tự phát triển các vệ tinh và mạng lưới vệ tinh được thiết kế nhằm cung cấp dịch vụ định vị trực tiếp và chính xác.

Tháng 8/2025, tên lửa Smart Dragon-3 của Trung Quốc đã được phóng thành công từ ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, bổ sung thêm 11 vệ tinh internet Geely-04 vào quỹ đạo thấp. Mục tiêu của Geely là 72 vệ tinh dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Cơ sở hạ tầng vệ tinh này sẽ cung cấp hỗ trợ dữ liệu quan trọng cho các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến và nền tảng xe kết nối, cải thiện đáng kể sự an toàn và tiện lợi khi di chuyển cho người dùng xe của Geely.

Geely cũng đưa ra nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến cho khách hàng mua sắm. Khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng trang web chính thức của hãng để chủ động cấu hình xe bằng cách chọn mẫu xe, tính năng, màu sắc và các tiện ích bổ sung mà họ mong muốn. Công cụ trực tuyến này giúp đơn giản hóa quy trình mua hàng, mang đến cho khách hàng trải nghiệm được thiết kế riêng trước khi họ đến đại lý. Trong xu thế chuyển đổi số, Geely còn giới thiệu các phòng trưng bày ảo, nơi khách hàng có thể khám phá xe trực tuyến và thậm chí lái thử ảo.

Với những gì Geely đã và đang làm, thương hiệu này là một "cơn gió lạ" giữa ngành ô tô toàn cầu khi một chiếc xe thành một "siêu thiết bị thông minh" và "có cảm xúc". Đó không chỉ là việc trang bị thêm tính năng cao cấp cho một chiếc xe, mà là một kế hoạch phát triển toàn diện từ phần cứng tiên tiến, đến phần mềm độc quyền cùng các dịch vụ kỹ thuật số. Tất cả những gì Geely hướng đến với người dùng làm trung tâm là một trải nghiệm "thấu hiểu" và kết nối thực sự trong cuộc sống hàng ngày.