Cách giải phóng dung lượng iPhone mà không cần xóa ảnh, dữ liệu

Ảnh, video chất lượng cao và các ứng dụng ít dùng có thể khiến bộ nhớ iPhone nhanh đầy. Khi thiết bị báo hết dung lượng, người dùng thường phải xóa bớt ảnh hoặc ứng dụng. Tuy nhiên, iPhone có sẵn hai tính năng giúp giải phóng bộ nhớ mà vẫn giữ lại những dữ liệu quan trọng.

Người dùng iPhone có thể giảm dung lượng lưu trữ mà không cần xóa ảnh, ứng dụng.

Tối ưu dung lượng lưu trữ ảnh

Ảnh và video có độ phân giải cao là một trong những nguyên nhân khiến bộ nhớ iPhone nhanh đầy. Đặc biệt, video quay ở độ phân giải 4K có thể chiếm gần 500 MB chỉ sau một phút ghi hình.

Thay vì xóa ảnh và video, người dùng có thể bật tính năng tối ưu hóa dung lượng lưu trữ. Khi đó, iPhone giữ các phiên bản có dung lượng nhỏ hơn trên thiết bị, còn bản gốc với độ phân giải đầy đủ được lưu trên iCloud. Khi cần xem hoặc chỉnh sửa bản gốc, thiết bị sẽ tải dữ liệu từ iCloud về.

Để bật tính năng này, người dùng vào Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Apps) > Ảnh (Photos) , bật Ảnh iCloud (iCloud Photos) , sau đó chọn Tối ưu hóa dung lượng iPhone (Optimize iPhone Storage) .

Cách làm này giúp giảm dung lượng ảnh và video lưu trên điện thoại mà không phải xóa chúng khỏi thư viện. Tuy nhiên, người dùng cần có đủ dung lượng iCloud để lưu bản gốc. Nếu bộ nhớ iCloud đã đầy, ảnh và video mới có thể không được đồng bộ đầy đủ.

Gỡ ứng dụng ít dùng mà không mất dữ liệu

Một số ứng dụng chỉ được sử dụng trong những dịp nhất định, chẳng hạn ứng dụng đặt vé máy bay, tìm chỗ đỗ xe hoặc trò chơi đã lâu không mở. Dù ít khi sử dụng, chúng vẫn chiếm một phần bộ nhớ thiết bị.

Thay vì xóa hoàn toàn, người dùng có thể chọn tính năng Gỡ bỏ ứng dụng (Offload App). Tính năng này xóa phần ứng dụng khỏi iPhone nhưng giữ lại tài liệu và dữ liệu liên quan. Khi cài đặt lại, người dùng có thể tiếp tục sử dụng với những dữ liệu đã lưu trước đó.

Để thực hiện, người dùng vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Dung lượng iPhone (iPhone Storage) . Tại đây, thiết bị hiển thị danh sách ứng dụng cùng dung lượng mà từng ứng dụng đang sử dụng. Người dùng chọn ứng dụng muốn gỡ bỏ, nhấn Gỡ bỏ ứng dụng (Offload App) rồi xác nhận.

Khi muốn sử dụng lại, người dùng nhấn vào biểu tượng đám mây bên cạnh ứng dụng trên màn hình chính để tải về. Dữ liệu đã lưu vẫn được giữ lại, miễn là ứng dụng và dữ liệu liên quan chưa bị xóa riêng.

Hai tính năng này giúp giải phóng bộ nhớ iPhone mà không cần xóa ảnh hay dữ liệu ứng dụng. Tuy nhiên, tối ưu ảnh cần đủ dung lượng iCloud, còn gỡ bỏ ứng dụng chỉ giải phóng phần bộ nhớ mà ứng dụng chiếm trên thiết bị.