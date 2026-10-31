Cách Lynk & Co hỗ trợ chủ xe khi chậm bàn giao

Với người mua ôtô, thời điểm nhận xe gắn liền với nhiều kế hoạch cá nhân, gia đình và công việc. Việc bàn giao chậm có thể làm xáo trộn lịch trình, phát sinh bất tiện trong thời gian chờ đợi. Từ yếu tố trên, Lynk & Co Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính nhằm chia sẻ một phần những ảnh hưởng này, đồng thời xác định rõ ràng hơn trách nhiệm với người mua ở giai đoạn đặt cọc, chờ nhận xe.

Theo đó, đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết, chính sách trên đã được hãng áp dụng cho toàn bộ hợp đồng ký mới và đặt cọc xe từ ngày 19/8. Đồng thời, hãng xe cao cấp này cũng bổ sung hotline, email tiếp nhận phản ánh vào hợp đồng, phụ lục hợp đồng đặt cọc được ký kết với khách hàng. Người mua có thể liên hệ trực tiếp với hãng khi cần hỗ trợ.

"Thời gian tính hỗ trợ sẽ kết thúc khi đại lý thông báo xe sẵn sàng bàn giao", đại diện hãng cho biết, thêm rằng khoản hỗ trợ sẽ được đại lý chuyển trực tiếp cho khách hàng trong ngày nhận xe. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Lynk & Co Việt Nam đã làm việc chặt chẽ hơn với nhà sản xuất nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Hãng đồng thời nâng cấp quy trình dự báo nhu cầu, đặt hàng và theo dõi tiến độ giao xe trên toàn hệ thống.

Tổ hợp showroom Lynk & Co và Geely được vận hành bởi Tasco Auto.

Trước đó, Lynk & Co Việt Nam ghi nhận một số phản ánh của chủ xe về tình trạng chậm giao xe so với cam kết. Theo lý giải của doanh nghiệp, nhu cầu đối với các dòng xe Lynk & Co vượt dự báo ban đầu, dẫn đến chậm bàn giao tại một số thời điểm, kèm nguồn cung xe từ phía tập đoàn cũng gặp hạn chế. Đồng thời, doanh nghiệp cũng rà soát, nâng cấp toàn bộ quy trình dự báo, đặt hàng và theo dõi tiến độ giao xe, đặc biệt trong bối cảnh Lynk & Co vừa ra mắt nhiều dòng xe mới như Lynk & Co 900, bộ đôi 02 và 03 phiên bản mới.

Sau hơn 3 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co hiện phân phối 7 dòng xe, đa dạng tùy chọn từ động cơ đốt trong truyền thống, hybrid, hybrid cấp độ cao và xe thuần điện, trải dài từ phân khúc cỡ B đến SUV cỡ E cao cấp đầu bảng.

Mẫu xe thuần điện Lynk & Co 02 hút khách nhờ định vị cao cấp và thiết kế cá tính.

Hiện, Lynk & Co 03+ và 09 đang có sẵn tại hệ thống đại lý của hãng, người dùng có thể đặt mua và nhận xe ngay. Với dòng xe 01, hãng tiếp tục nhận đơn đặt hàng và giao xe theo các lô mới đang về nước.

Từ sedan 03 đến SUV 06, 01, các dòng hybrid 09, 08, 900 và mẫu thuần điện 02, danh mục của Lynk & Co trải rộng cả về kiểu dáng, không gian lẫn công nghệ vận hành. Dải sản phẩm đa dạng trên giúp người dùng có thể lựa chọn xe theo nhu cầu cá nhân, đồng thời tìm thấy những cách thể hiện khác nhau của tinh thần New Premium mà thương hiệu theo đuổi.