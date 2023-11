Cách mạng xe không người lái ‘vỡ mộng’: Liên tục ghi nhận sự cố, 1 công ty phải dừng hoạt động, CEO lặng lẽ từ chức

Khoảng 2 giờ sáng ngày 19/3, Adam Wood, lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ ở San Francisco, nhận được cuộc gọi từ 911 về tai nạn ở khu phố Mission. Sau khi chuyển bệnh nhân lên xe cấp cứu, Adam nhanh chóng tìm bệnh viện gần nhất song bất ngờ bị một chiếc ô tô đen trắng chặn đường.

Đó là Waymo - chiếc xe hơi không người lái thuộc sở hữu của Alphabet. Adam Wood vội nói chuyện với người điều khiển từ xa thông qua một thiết bị gắn trong xe để mở đường. Người này cho biết sẽ sớm cử nhân viên tới đưa Waymo đi.

Cuối cùng, bệnh nhân nguy kịch vẫn được đưa tới bệnh viện kịp thời, song muộn hơn 7 phút so với khi không xảy ra sự cố Waymo. Chia sẻ với The New York Times, Wood nói: “Nó khiến thời gian bị lãng phí một cách vô ích”.

Câu chuyện trên phần nào cho thấy taxi tự lái đang ảnh hưởng tiêu cực đến các dịch vụ của thành phố. Tại San Francisco và Austin, Texas, nơi hành khách có thể gọi xe tự hành, những chiếc ô tô này đã và đang làm gián đoạn một số hoạt động ứng phó khẩn cấp, gây tai nạn và gia tăng tắc nghẽn trên đường phố. Quan chức địa phương, các sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa đang phải làm việc nhiều hơn bình thường.

Tại San Francisco, hơn 600 sự cố xe tự hành đã được ghi nhận từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023. Sau vụ việc một chiếc ô tô không người lái của Cruise kéo lê người đi bộ, cơ quan quản lý California đã lệnh cho công ty này đình chỉ hoạt đồng vào tháng trước. Kyle Vogt, giám đốc điều hành của Cruise, nộp đơn xin từ chức.

Trong khi đó, tại Austin, quan chức thành phố cho biết khu vực này đã xảy ra 52 sự cố ô tô tự lái từ ngày 8/7 đến ngày 24/10. Để xử lý hậu quả, San Francisco đã chỉ định một số nhân sự điều chỉnh chính sách đối với xe tự hành. Dữ liệu về các sự cố thông qua cuộc gọi 911, bài đăng mạng xã hội và báo cáo thường ngày phải được ghi lại cẩn thận.

Được biết, xe tự hành đã được thử nghiệm ở hơn 20 thành phố của nước Mỹ và sau khi ghi nhận nhiều kết quả khả quan, chúng giờ đây đã có thể ‘một mình’ đi lại trên đường mà không cần tài xế hỗ trợ điều chỉnh vô lăng. Tuy nhiên, sau một số sự cố, Cruise buộc phải tạm dừng hoạt động. Bản thân Waymo và một số hãng xe khác thì đang cố gắng trụ lại.

Waymo, công ty cung cấp các chuyến đi không người lái ở Phoenix và San Francisco, cho biết sẽ triển khai dịch vụ tiếp theo ở Los Angeles và Austin. Zoox, một công ty xe tự lái khác, cũng đang lên kế hoạch giới thiệu robot taxi ở San Francisco và Las Vegas, song chưa đưa ra khung thời gian cụ thể.

Một số thành phố cho biết trải nghiệm của họ với robot taxi đã dần cải thiện. Kate Gallego, thị trưởng Phoenix - nơi Waymo điều hành dịch vụ taxi tự hành từ năm 2020, cho biết công ty đã gặp gỡ nhiều quan chức địa phương và tiến hành các cuộc kiểm tra an toàn trước khi triển khai một đội gồm 200 xe. “Người dân của chúng tôi nhìn chung đánh giá cao dịch vụ này”, bà nói.

Có thời điểm, Waymo sở hữu đội xe 250 chiếc không người lái trong thành phố. Người dân thường xuyên nhìn thấy những chiếc sedan được trang bị hơn chục camera và cảm biến công nghệ cao chạy bon bon trên đường.

Vào tháng 7/2018, Cơ quan Giao thông Vận tải Thành phố yêu cầu Julia Friedlander, một chuyên gia kỳ cựu về giao thông, tìm hiểu về tác động của xe tự lái đối với San Francisco. Bà đã gặp gỡ các hãng xe tự hành và cơ quan quản lý - những người cấp giấy phép thử nghiệm và vận hành phương tiện, để thảo luận về mối lo ngại về an toàn và tắc nghẽn. Chia sẻ với The New York Times, Friedlander cho biết sau 5 năm, hiện vẫn chưa có tiêu chuẩn an toàn của tiểu bang dành cho ô tô không người lái ở California.

“Sẽ phải mất nhiều năm để việc quản lý thực sự hoàn thiện”, bà Julia Friedlander nói.

Các quan chức thành phố cho biết vào năm ngoái, số lượng các cuộc gọi 911 từ người dân San Francisco đối với robotaxi bắt đầu tăng lên. Trong khoảng thời gian 3 tháng, 28 sự cố đã được ghi nhận.

Theo Darius Luttropp, một quan chức tại địa phương, đến tháng 6, các sự cố về xe tự hành ở San Francisco đã tăng lên “mức đáng lo ngại”. “Chúng tôi cứ nghĩ công nghệ kỳ diệu này sẽ hoạt động giống như người lái xe. Tuy nhiên, hóa ra không phải như vậy”, ông nói.

Anh lính cứu hỏa Adam Wood cho biết mình đã tham dự khóa đào tạo kéo dài một tuần do Waymo tổ chức vào tháng 6. Kết quả mang lại khiến anh vô cùng thất vọng. “Phải mất gần 10 phút để di chuyển một chiếc xe, quá lâu trong trường hợp khẩn cấp”, Adam nói và cho biết mình phải đập vào cửa sổ ô tô để có thể nói chuyện với người điều khiển từ xa.

Đối với ngành công nghệ xe tự lái, con người luôn là những tài xế tệ nhất. Quan điểm này được Tesla - hãng xe điện hàng đầu nước Mỹ liên tục nhấn mạnh.

“Tesla đã luôn bảo vệ mình. Họ cho rằng chính con người mới là những tài xế tồi, không phải công nghệ”, Gene Munster, đối tác quản lý của Loup Ventures, một công ty đầu tư cho biết.

Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ tự huyễn hoặc, Tesla liên tục vướng vào các vụ tai nạn liên quan đến hệ thống tự lái Autoplot. Một phiên toà tại Palm Beach County vừa được ấn định nhằm xem xét chính xác đối tượng cần chịu trách nhiệm, sau khi một chiếc Tesla Model 3 lao vào gầm xe tải và khiến tài xế Jeremy Banner thiệt mạng.

Thực tế, các công ty tự lái đang cố gắng lấy lại hình ảnh. Thay vì thử nghiệm xe trên đường, họ chạy mô phỏng bên trong các trung tâm dữ liệu khổng lồ, thêm các chướng ngại vật trên đường đi và dùng dữ liệu đó để đưa ra tuyên bố về độ an toàn. Những mô phỏng có thể đúng trong một số trường hợp, song trong thực tế thì không chắc.

“Đó là một sự ảo tưởng. Có những bản demo thành công, và cũng có hàng tá những bản thất bại. Khi một chiếc ô tô tự lái trải qua lần thử nghiệm đầu tiên thành công, không có gì đảm bảo nó sẽ có thể làm như vậy lần thứ 20”, một người trong cuộc cho biết.

Nói một cách mỉa mai, dường như đây là điều tốt nhất mà những chiếc xe tự lái có thể làm, sau khi được giới đầu tư đặt cược 100 tỷ USD, theo Bloomberg.

Theo: The New York Times, Bloomberg