Cách ngăn ứng dụng trên iPhone theo dõi bạn

App Tracking Transparency - tính năng được Apple giới thiệu trên iPhone từ iOS 14.5 (năm 2020) cho phép người dùng kiểm soát những ứng dụng nào được phép theo dõi hoặc không. Hoạt động theo dõi cho phép ứng dụng lấy được dữ lliệu về quá trình sử dụng, vị trí của người dùng... gửi tới nhà quảng cáo, hoặc nguy hiểm hơn là rủi ro rò rỉ dữ liệu nếu rơi vào tay các bên thứ ba.

Tất cả iPhone sử dụng hệ điều hành iOS 14.5 trở về sau đều có thể bật hoặc tắt tính năng chặn theo dõi với tất cả phần mềm hoặc từng chương trình riêng biệt. Để sử dụng hiệu quả nhất tính năng hữu dụng này, người dùng có thể thực hiện theo một trong hai trường hợp dưới đây.

Đối với ứng dụng mới cài vào máy

Khi mới tải và cài đặt thành công ứng dụng vào điện thoại, ở lần mở đầu tiên hệ thống sẽ hiện thông báo hỏi người dùng cấp quyền để phần mềm theo dõi hoạt động cùng chi tiết về những loại dữ liệu nào mà nhà phát triển có thể thu được. Để tránh bị làm phiền và rủi ro bảo mật, người dùng nên từ chối cấp quyền bằng cách nhấn vào lựa chọn Ask App not to Track (Yêu cầu ứng dụng không theo dõi).

App Tracking Transparency là một tính năng hữu dụng, nên bật trên iPhone.

Để tránh lặp lại thao tác này trong các lần cài đặt ứng dụng về sau, người dùng truy cập theo đường dẫn trên máy: Settings > Privacy & Security > Tracking sau đó gạt công tắc Allow Apps to Request to Track sang Off (chuyển màu xám). Bằng cách này, bất kỳ chương trình mới được thêm vào máy sẽ tự động từ chối quyền theo dõi hoạt động và thông tin của chủ máy. Những ứng dụng đã cấp phép trước đó không bị ảnh hưởng bởi thao tác trên.

Đối với những ứng dụng đã có trên máy từ trước

Người dùng có thể tắt quyền theo dõi của từng ứng dụng theo nhu cầu khi truy cập bằng đường dẫn: Settings > Privacy & Security > Tracking . Tại đây sẽ có một danh sách những chương trình từng yêu cầu được thu thập thông tin về hoạt động của chủ máy. Khi cần chặn theo dõi ứng dụng nào, người dùng chỉ cần gạt công tắc tương ứng sang Off .

Một lưu ý quan trọng là việc chặn ứng dụng theo dõi hoạt động không đồng nghĩa nhà phát triển hết cách thu thập thông tin của người dùng mà chỉ giúp hạn chế các chiến dịch quảng cáo theo mục tiêu khiến chúng bớt chính xác hơn. Người dùng vẫn thấy quảng cáo nhưng đa phần là nội dung chung chung, không cụ thể vào nhu cầu. Trong khi đó, nhà phát triển vẫn còn nhiều công cụ khác để nắm bắt được thông tin của những khách hàng tiềm năng.

Nếu muốn hạn chế tối đa quảng cáo, người dùng nên thận trọng trong quá trình sử dụng phần mềm, lướt web... để giảm khả năng bị theo dõi hành vi, thói quen.