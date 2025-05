Cách nữ kế toán ở Hà Nội lấy lại 70 triệu đồng chuyển nhầm cho tài khoản không sử dụng

Trước đó, ngày 03/4/2025, trong quá trình giao dịch chuyển khoản tiền trên ứng dụng ngân hàng TPBank, chị Nguyễn Thị Lan đã chuyển nhầm số tiền 70 triệu đồng đến số tài khoản TPBank mang tên Nguyễn Văn Điệp. Biết được anh Nguyễn Văn Điệp có địa chỉ trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, chị Lan đã liên lạc trao đổi với anh Điệp về việc chuyển khoản nhầm, nhưng vì lo sợ là lừa đảo, anh Điệp nói rằng không nhận được số tiền trên.

Quá lo lắng vì là tiền của công ty, chị Lan đã lập tức liên lạc đến Công an phường Quảng Thọ để trình báo sự việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Quảng Thọ đã nhanh chóng xác minh, liên hệ anh Điệp để làm rõ thông tin, nhận thấy trong tài khoản của anh Điệp nhận được số tiền 70 triệu đồng nhưng anh Điệp không sử dụng số tài khoản này. Vì vậy, Công an phường Quảng Thọ đã hướng dẫn chị Lan và anh Điệp cùng xác minh thông tin ngân hàng, kết quả anh Điệp đã đồng ý trả lại số tiền trên cho chị Lan.

Cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của Công an phường Quảng Thọ, chị Lan đã viết Thư cảm ơn gửi tới lực lượng Công an phường Quảng Thọ nói riêng và Công an tỉnh Quảng Bình nói chung.