Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách thức khai thuế khi bán hàng online trên sàn lớn nhất Việt Nam

07-03-2026 - 13:16 PM | Doanh nghiệp

Vừa kinh doanh trên sàn vừa bán tại cửa hàng, có thu nhập trên 500 triệu đồng và dưới 3 tỉ đồng cần thực hiện kê khai thuế như thế nào?

Nhiều nhà bán đặt câu hỏi nếu chỉ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, không có cửa hàng hay địa điểm kinh doanh cố định và doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm, việc kê khai thuế sẽ thực hiện như thế nào?

Sàn thương mại điện tử Shopee vừa có hướng dẫn chi tiết để người bán trên sàn này thực hiện kê khai thuế hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh năm 2026.

Cách khai thuế khi bán hàng online trên sàn thương mại điện tử năm 2026 - Ảnh 1.

Hướng dẫn kê khai thuế kinh doanh thương mại điện tử

Với câu hỏi người bán vừa kinh doanh trên sàn thương mại điện tử vừa kinh doanh tại cửa hàng, có thu nhập trên 500 triệu đồng và dưới 3 tỉ đồng thì cần thực hiện kê khai như thế nào? Shopee cho biết người bán cũng cần xác định doanh thu trên sàn. Theo đó, nhà bán sẽ phân loại nguồn gốc giao dịch phát sinh gồm:

Nguồn gốc giao dịch
Nghĩa vụ bên thứ 3
Nghĩa vụ của Người bán
1.Doanh thu bán hàng hóa-dịch vụ qua sàn đã khấu trừ thuế
Sàn có chức năng thanh toán thực hiện khấu trừ thuế trên từng giao dịch và kê khai, nộp thay.
Người bán kê khai và cấn trừ số thuế sàn đã khấu trừ, nộp thay khi thực hiện kê khai và quyết toán để xác định số thuế phải nộp thêm/ được hoàn.
2.Doanh thu bán hàng hóa-dịch vụ qua sàn không khấu trừ thuế
Không
Người bán tự kê khai, nộp thuế và tổng hợp quyết toán thuế.
3.Doanh thu bán hàng hóa-dịch vụ trực tiếp
Không
Người bán tự kê khai, nộp thuế và tổng hợp quyết toán thuế.
4.Các khoản khác (thưởng từ nhà cung cấp, bồi thường, khuyến mại…)
Không
Người bán tự kê khai, nộp thuế và tổng hợp quyết toán thuế.

Phương thức kê khai và cách tính thuế phụ thuộc vào quy mô doanh thu năm (nhóm đối tượng) và phương pháp kê khai thuế TNCN mà người bán áp dụng như cách nêu trên.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup, T&T, Xuân Thiện và dòng vốn ngoại tỷ USD: Lộ diện chuỗi dự án tái định hình kinh tế Cà Mau

Vingroup, T&T, Xuân Thiện và dòng vốn ngoại tỷ USD: Lộ diện chuỗi dự án tái định hình kinh tế Cà Mau Nổi bật

Báo lãi năm 2025 tăng gấp 4 lần, cổ phiếu tân binh HOSE “phi nước đại” sau chưa đầy 3 tháng, thị giá tăng hơn 2 lần

Báo lãi năm 2025 tăng gấp 4 lần, cổ phiếu tân binh HOSE “phi nước đại” sau chưa đầy 3 tháng, thị giá tăng hơn 2 lần Nổi bật

Người đàn ông kiếm bộn tiền từ gà 'mặt quỷ'

Người đàn ông kiếm bộn tiền từ gà 'mặt quỷ'

12:50 , 07/03/2026
Phạt lãnh đạo một doanh nghiệp 1,5 tỷ, cấm giao dịch chứng khoán 2 năm

Phạt lãnh đạo một doanh nghiệp 1,5 tỷ, cấm giao dịch chứng khoán 2 năm

12:28 , 07/03/2026
Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh theo 02 phương án trong NĐTC 2025 - 2026

Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh theo 02 phương án trong NĐTC 2025 - 2026

11:00 , 07/03/2026
Giám đốc Tài chính Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa bị xử phạt vì thao túng cổ phiếu AAT

Giám đốc Tài chính Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa bị xử phạt vì thao túng cổ phiếu AAT

09:44 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên