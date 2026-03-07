Cách thức khai thuế khi bán hàng online trên sàn lớn nhất Việt Nam

Nhiều nhà bán đặt câu hỏi nếu chỉ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, không có cửa hàng hay địa điểm kinh doanh cố định và doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm, việc kê khai thuế sẽ thực hiện như thế nào?

Sàn thương mại điện tử Shopee vừa có hướng dẫn chi tiết để người bán trên sàn này thực hiện kê khai thuế hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh năm 2026.

Hướng dẫn kê khai thuế kinh doanh thương mại điện tử

Với câu hỏi người bán vừa kinh doanh trên sàn thương mại điện tử vừa kinh doanh tại cửa hàng, có thu nhập trên 500 triệu đồng và dưới 3 tỉ đồng thì cần thực hiện kê khai như thế nào? Shopee cho biết người bán cũng cần xác định doanh thu trên sàn. Theo đó, nhà bán sẽ phân loại nguồn gốc giao dịch phát sinh gồm:

Nguồn gốc giao dịch Nghĩa vụ bên thứ 3 Nghĩa vụ của Người bán 1.Doanh thu bán hàng hóa-dịch vụ qua sàn đã khấu trừ thuế Sàn có chức năng thanh toán thực hiện khấu trừ thuế trên từng giao dịch và kê khai, nộp thay. Người bán kê khai và cấn trừ số thuế sàn đã khấu trừ, nộp thay khi thực hiện kê khai và quyết toán để xác định số thuế phải nộp thêm/ được hoàn. 2.Doanh thu bán hàng hóa-dịch vụ qua sàn không khấu trừ thuế Không Người bán tự kê khai, nộp thuế và tổng hợp quyết toán thuế. 3.Doanh thu bán hàng hóa-dịch vụ trực tiếp Không Người bán tự kê khai, nộp thuế và tổng hợp quyết toán thuế. 4.Các khoản khác (thưởng từ nhà cung cấp, bồi thường, khuyến mại…) Không Người bán tự kê khai, nộp thuế và tổng hợp quyết toán thuế.

Phương thức kê khai và cách tính thuế phụ thuộc vào quy mô doanh thu năm (nhóm đối tượng) và phương pháp kê khai thuế TNCN mà người bán áp dụng như cách nêu trên.