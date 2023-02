Cách thức tiết kiệm hiệu quả khi du lịch nước ngoài

Những tình huống khó xử mà du khách thường gặp khi giao dịch ở nước ngoài



Thời đại ngày nay, khi du lịch nước ngoài, ít ai cầm nhiều tiền mặt theo người để tránh rủi ro mất cắp và bởi họ hoàn toàn có thể thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau. Những cũng chính bởi thói quen này đã khiến không ít khách du lịch đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi giao dịch tại nước ngoài.

Tình trạng phổ biến nhất mà du khách thường gặp phải chính là không quẹt được thẻ ngân hàng của mình. Có rất nhiều lý do khiến thẻ tín dụng bị từ chối. Chẳng hạn do lỗi của máy đọc thẻ, thẻ bị hỏng do bảo quản không tốt hoặc thời hạn của thẻ tín dụng đã hết.

Trường hợp hay gặp thứ hai là thẻ không đủ hạn mức để giao dịch. Khi bạn đã dùng hết 100% hạn mức ngân hàng cung cấp, bạn sẽ không thể tiếp tục thanh toán, thẻ tín dụng sẽ bị từ chối. Bạn phải thanh toán dư nợ thẻ để khôi phục hạn mức hoặc yêu cầu ngân hàng nâng hạn mức giao dịch trước khi đi nước ngoài. Khi gặp sự cố này ở nước ngoài, bạn không nên cố gắng tiếp tục thanh toán mà liên hệ ngay với ngân hàng phát hành thẻ để xử lý.

Đặc biệt, khi giao dịch tại nước ngoài và giao dịch bằng thẻ, du khách sẽ phải trả thêm phí xử lý giao dịch, chênh lệch tỷ giá quy đổi ngoại tệ,… cho ngân hàng. Bởi nhiều ngân hàng thu phí thanh toán quốc tế rất cao, khiến khách hàng phải chi trả cao hơn so với giá trị hàng hóa thực tế họ cần thanh toán.



Chi tiêu nước ngoài thả ga, miễn phí giao dịch cùng thẻ BIDV

Để giải quyết vấn đề này, khách hàng cần tìm cho mình một "người bạn đồng hành" tin cậy khi giao dịch nước ngoài. Với phí giao dịch nước ngoài thấp, kèm thêm ưu đãi hoàn phí, thẻ tín dụng quốc tế BIDV chính là "bảo bối" giúp bạn vi vu nước ngoài thả ga mà vẫn tiết kiệm.

Cụ thể, khi sử dụng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân BIDV, khách hàng phải chi trả phí giao dịch nước ngoài cực thấp, chỉ 2.1% doanh số giao dịch thẻ. Ngoài ta, từ nay đến 19/02/2023, khách hàng sẽ được hoàn 100% phí giao dịch nước ngoài khi chi tiêu hợp lệ.

Thanh toán nước ngoài thả ga mà vẫn tiết kiệm cùng BIDV

Ngân hàng BIDV hoàn tối đa tới 4 triệu đồng cho các khách hàng đầu tiên cán mốc giao dịch nước ngoài. Chương trình khuyến mãi này diễn ra từ ngày 12/12/2022 đến ngày 19/02/2023. Áp dụng với các khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế cá nhân (trừ thẻ Thu phí viên) có phát sinh giao dịch nước ngoài hợp lệ bằng đồng ngoại tệ.



Có BIDV, giao dịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ

Vì vậy, những ai đang có kế hoạch vi vu du lịch trong thời gian tới thì hãy nhanh tay đăng ký làm thẻ BIDV ngay để nhận được ưu đãi giao dịch nước ngoài hấp dẫn này nhé!



Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các Chi nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của BIDV Hotline 1900 9247/024 22200588.