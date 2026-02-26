Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách tích hợp đăng ký xe vào VNeID để thay thế giấy tờ vật lý mà ai cũng nên làm ngay

26-02-2026 - 11:55 AM | Kinh tế số

Việc quên mang theo giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông là lỗi phổ biến khiến nhiều tài xế bị xử phạt hành chính đáng tiếc. Tuy nhiên, với sự phổ biến của ứng dụng VNeID, người dân hiện nay đã có giải pháp tiện lợi hơn để tránh rủi ro này bằng cách tích hợp giấy tờ điện tử ngay trên điện thoại thông minh.

Mức xử phạt mới nhất khi không xuất trình được giấy đăng ký xe

Dựa trên các quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không mang theo hoặc không thể xuất trình giấy đăng ký xe khi lực lượng chức năng kiểm tra sẽ bị xử phạt theo các mức khác nhau tùy loại phương tiện. Cụ thể, người điều khiển xe mô tô và xe gắn máy sẽ đối mặt với mức phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, mức phạt cho lỗi này dao động từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Đáng chú ý, mức phạt sẽ tăng nặng đáng kể nếu phương tiện hoàn toàn không có giấy đăng ký hợp pháp hoặc xe chưa hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định. Trong trường hợp này, tài xế có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe và có nguy cơ bị tạm giữ phương tiện để xác minh. Để tránh những rắc rối về pháp lý và bảo vệ quyền lợi cá nhân, việc số hóa giấy tờ xe lên ứng dụng định danh điện tử là bước đi cần thiết mà mọi chủ xe nên thực hiện ngay.

Hướng dẫn tích hợp giấy đăng ký xe vào VNeID nhanh chóng

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần đảm bảo tài khoản VNeID đã được kích hoạt ở mức độ 2. Nếu chưa nâng cấp, bạn có thể đến trực tiếp cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ mà không nhất thiết phải về nơi thường trú.

Các bước tích hợp cà vẹt xe vào VNeID như sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất. Sau khi cập nhật, hãy đăng nhập vào ứng dụng.

Nếu chưa cập nhật phiên bản VNeID mới nhất, vui lòng lên App Store/CHplay để cập nhật

Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ” tại trang chủ VNeID và chọn “Đăng ký xe”.

Bước 3: Nhập passcode hoặc xác thực bằng khuôn mặt/vân tay.

Bước 4: Chọn “Thêm đăng ký xe”.

Bước 5: Nhập và chọn đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của ứng dụng gồm:

  • Loại phương tiện

  • Số khung xe

  • Biển số xe

  • Màu biển số

Bước 6. Sau khi hoàn tất thông tin, chọn “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng” và nhấn “Gửi yêu cầu”. Đăng ký xe sẽ được phê duyệt và trả kết quả tích hợp sau khi toàn bộ thông tin được xác nhận là chính xác.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tự động đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu đăng ký xe quốc gia. Nếu các trường dữ liệu trùng khớp, thông tin giấy đăng ký xe sẽ hiển thị trực quan trong ví điện tử của ứng dụng.

Trong các đợt kiểm tra hành chính của lực lượng Cảnh sát giao thông, người dân chỉ cần mở ứng dụng VNeID và xuất trình thông tin đã tích hợp để thay thế cho giấy tờ bản giấy. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm việc mà còn hạn chế tối đa tình trạng thất lạc hoặc hư hỏng giấy tờ quan trọng.

Lưu ý khi thông tin không khớp trên hệ thống

Trong một số trường hợp, người dùng có thể gặp lỗi hoặc bị từ chối tích hợp do dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ. Nếu gặp tình trạng này, chủ xe cần kiểm tra lại thông tin trên giấy đăng ký thực tế hoặc liên hệ với cơ quan chức năng để cập nhật, điều chỉnh dữ liệu cho chính xác. Việc chủ động cập nhật công nghệ không chỉ giúp bạn tuân thủ đúng luật giao thông mà còn mang lại sự thảnh thơi, tự tin hơn mỗi khi cầm lái trên đường.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

