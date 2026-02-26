Lãi 120 tỷ USD/năm, Nvidia trở thành cỗ máy in tiền khổng lồ, xóa tan hoài nghi về bong bóng AI

Ngày hôm qua, Nvidia đã công bố kết quả kinh doanh quý IV của năm tài khóa. Kết quả vượt kỳ vọng của các nhà đầu tư nhờ mảng trung tâm dữ liệu tăng trưởng doanh thu tới 75%. Cổ phiếu Nvidia tăng mạnh trong giao dịch sau thông tin kể trên.

Cụ thể, doanh thu quý 4 của Nvidia đạt 68,13 tỷ USD so với mức dự báo 66,21 tỷ USD. Tổng doanh thu quý này tăng 73% so với mức 39,3 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Hiện hơn 91% doanh thu của Nvidia đến từ mảng trung tâm dữ liệu, nơi tập trung các dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đầu thị trường của hãng. Như vậy, trong cả năm tài khóa vừa qua, lợi nhuận của Nvidia đã đạt mốc 120 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức chỉ 4,4 tỷ USD vào 1 năm trước.

Doanh thu trung tâm dữ liệu đạt 62,3 tỷ USD, vượt mức dự báo 60,69 tỷ USD theo StreetAccount. Lợi nhuận ròng gần như tăng gấp đôi, lên 43 tỷ USD (tương đương 1,76 USD/cổ phiếu), so với 22,1 tỷ USD (89 cent/cổ phiếu) cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng cũng tích cực hơn kỳ vọng. Nvidia cho biết doanh thu quý I năm tài khóa tới dự kiến đạt 78 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với dự báo 72,6 tỷ USD của thị trường. Công ty lưu ý rằng dự báo này không tính doanh thu trung tâm dữ liệu từ Trung Quốc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cổ phiếu Nvidia vượt trội so với toàn bộ nhóm “megacap”, tiếp tục là bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI. Tính đến phiên đóng cửa ngày thứ tư, cổ phiếu tăng 5%, trong khi chỉ số Nasdaq giảm 0,4%. Doanh nghiệp nghìn tỷ USD hiếm hoi khác còn tăng là Apple, nhưng mức tăng chưa đến 1%.

Phố Wall phần nào đã “đón trước” bức tranh của Nvidia khi bốn nhà cung cấp hạ tầng đám mây lớn gồm Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft công bố kết quả kinh doanh vài tuần trước. Dựa trên kế hoạch chi tiêu vốn (capex) và ước tính của giới phân tích, tổng capex của các “đại gia” công nghệ trong năm có thể tiến sát 700 tỷ USD khi họ tăng tốc xây dựng hạ tầng AI.

Trong phần bình luận của giám đốc tài chính, Nvidia cho biết nhóm hyperscaler tiếp tục là khách hàng lớn nhất, chiếm hơn 50% doanh thu trung tâm dữ liệu.

Riêng trong mảng trung tâm dữ liệu, Nvidia ghi nhận 10,98 tỷ USD doanh thu từ các linh kiện mạng dùng để kết nối hàng trăm GPU, tăng 263% so với cùng kỳ, nhờ mức độ chấp nhận mạnh mẽ công nghệ mạng NVLink và các switch Ethernet Spectrum-X, với những hợp đồng mới từ các “ông lớn” như Meta.

Mảng game, từng là “con gà đẻ trứng vàng” của công ty đạt 3,7 tỷ USD doanh thu, tăng 47% so với cùng kỳ nhưng giảm 13% so với quý trước. Giới phân tích suy đoán Nvidia có thể không ra mắt GPU chơi game mới trong năm nay, khi tình trạng thiếu bộ nhớ buộc các hãng chip ưu tiên sản xuất bộ xử lý AI. Với Nvidia, điều này đồng nghĩa dồn lực cho các bộ tăng tốc AI, chủ yếu bán dưới dạng hệ thống rack-scale như Grace Blackwell 72-GPU.

Thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu cũng là mối lo của nhà đầu tư. Giám đốc tài chính Colette Kress cảnh báo rằng các hạn chế nguồn cung có thể tiếp tục gây sức ép lên mảng game của Nvidia từ quý I năm tài khóa 2027 trở đi.

Sự quan tâm đang dồn vào thế hệ hệ thống rack-scale tiếp theo mang tên Vera Rubin, kế nhiệm Grace Blackwell. Bà Kress cho biết Nvidia đã gửi những mẫu Vera Rubin đầu tiên cho khách hàng trong tuần này và dự kiến bắt đầu giao hàng sản xuất trong nửa cuối năm, với hiệu năng trên mỗi watt cao gấp 10 lần, yếu tố quan trọng khi các trung tâm dữ liệu đối mặt với hạn chế về điện năng.

Nvidia cũng cho biết đang mở rộng chuỗi cung ứng ra ngoài châu Á, sang Mỹ và Mỹ Latin. Hiện hãng đã sản xuất GPU Blackwell tại các nhà máy mới của Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ở Arizona, và lắp ráp một số hệ thống rack-scale tại nhà máy mới của Foxconn ở Mexico. Theo Nvidia, các động thái này nhằm tăng độ bền vững, khả năng dự phòng và đáp ứng nhu cầu AI ngày càng tăng.

Ở mảng ô tô (bao gồm chip cho xe và robot), doanh thu đạt 604 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn dự báo 654,8 triệu USD.

Nvidia cũng đang rót vốn mạnh vào các phòng thí nghiệm AI và doanh nghiệp trong ngành, trong đó có việc nắm giữ cổ phần lớn tại Intel. Theo báo cáo thường niên, trong năm qua Nvidia đã đầu tư 17,5 tỷ USD vào các công ty tư nhân và quỹ hạ tầng, “chủ yếu để hỗ trợ các startup giai đoạn đầu”, đồng thời thừa nhận các khoản đầu tư này có thể không sinh lời trong ngắn hạn, hoặc thậm chí không bao giờ.

CEO Jensen Huang cho biết Nvidia vẫn đang làm việc với OpenAI để tiến tới một thỏa thuận hợp tác và “tin rằng hai bên đã rất gần”. Hai công ty từng công bố một thỏa thuận trị giá 100 tỷ USD vào tháng 9, song trong hồ sơ nộp ngày thứ tư, Nvidia nhấn mạnh rằng chưa có đảm bảo thương vụ sẽ được hoàn tất.

