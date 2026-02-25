Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 50 triệu đồng: Công an yêu cầu một người dân ở Hà Nội lên làm việc

25-02-2026 - 18:10 PM | Kinh tế số

Công an phường Tây Mỗ, Hà Nội vừa có thông báo mới.

Ảnh minh họa


Ngày 24/02/2026, Công an phường Tây Mỗ phối hợp Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) hỗ trợ công dân nhận lại số tiền 50.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Trước đó, ngày 05/02/2026, bà H.T.T.L (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm 50.000.000 đồng vào tài khoản của một công dân tại Hà Nội thông qua hệ thống Vietcombank. Sau khi phát hiện sự việc, bà H.T.T.L đã trình báo Công an xã Bình Sơn để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Sơn nhanh chóng xác minh, đồng thời trao đổi, phối hợp với Công an phường Tây Mỗ – nơi cư trú của người nhận tiền để liên hệ làm việc, hoàn trả số tiền chuyển nhầm theo quy định.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ hai đơn vị đã tuyên truyền, giải thích rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhầm tiền. Đến ngày 24/02/2026, bà H.T.T.L đã được nhận lại đầy đủ số tiền 50.000.000 đồng do chuyển nhầm.

Nhận lại tài sản, bà H.T.T.L gửi thư cảm ơn tới Công an xã Bình Sơn, Công an phường Tây Mỗ và cá nhân có liên quan vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tình, đúng mực. Vụ việc không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị Công an địa phương là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” trong giải quyết các vấn đề dân sinh. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc người dân cần thận trọng khi thực hiện giao dịch tài chính; khi phát hiện chuyển nhầm, cần kịp thời thông báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO 9X người Việt Nam được Tập đoàn của tỷ phú Elon Musk chọn mặt gửi vàng là ai?

CEO 9X người Việt Nam được Tập đoàn của tỷ phú Elon Musk chọn mặt gửi vàng là ai? Nổi bật

Kế hoạch dần ‘rời xa châu Á’ trị giá 600 tỷ USD của Apple

Kế hoạch dần ‘rời xa châu Á’ trị giá 600 tỷ USD của Apple Nổi bật

Robot 15.000 USD chỉ mất 3 tuần để 'đuổi việc' nhân sự, 4 tỷ máy móc sắp tràn ngập thế giới, người lao động sẽ đi về đâu?

Robot 15.000 USD chỉ mất 3 tuần để 'đuổi việc' nhân sự, 4 tỷ máy móc sắp tràn ngập thế giới, người lao động sẽ đi về đâu?

16:38 , 25/02/2026
Amazon đầu tư 12 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu AI

Amazon đầu tư 12 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu AI

15:37 , 25/02/2026
Khi Văn hóa và Công nghệ hợp lực làm nên chất riêng cho Hà Nội

Khi Văn hóa và Công nghệ hợp lực làm nên chất riêng cho Hà Nội

14:15 , 25/02/2026
Ngày mai, Hà Nội sẽ chính thức có một thiết chế điều phối cho nhiều startup Việt: Liên minh “3 nhà” định hình cuộc chơi đổi mới sáng tạo

Ngày mai, Hà Nội sẽ chính thức có một thiết chế điều phối cho nhiều startup Việt: Liên minh “3 nhà” định hình cuộc chơi đổi mới sáng tạo

13:50 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên