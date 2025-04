Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất 2025

Để được tích hợp thông tin BHYT trên ứng dụng VNeID, người dân phải đăng ký đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc Công an nơi cấp thẻ CCCD. Khi đi, người dân mang theo thẻ CCCD gắn chip và thẻ BHYT để phía công an cập nhật thông tin.

Cách cập nhật thông tin BHYT trên ứng dụng VNeID như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID.

Lưu ý: Để tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID thì phải cập nhật phiên bản 2.0.4 trở lên

Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ”, Sau đó chọn “Tích hợp thông tin”

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu" sau đó Nhấn vào dấu mũi tên và chọn “Thẻ Bảo hiểm y tế”

Bước 4: Nhập số thẻ BHYT sau đó nhấn vào “Gửi yêu cầu”.

Sau khi đăng ký thành công, người dân có thể sử dụng thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID để thay cho thẻ BHYT giấy để làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Cách sử dụng ứng dụng này như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID.

Bước 2: Chọn mục “Ví giấy tờ” => Chọn “Thẻ BHYT”.

Bước 3: Nhập mã Passcode để xác minh người dùng.

Bước 4: Xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID cho nhân viên y tế.