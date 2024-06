Cài đặt sinh trắc học tại Agribank để chuyển tiền trên 10 triệu đồng từ 1/7 như thế nào?

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết, tuân thủ Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, bắt đầu từ ngày 13/6/2024, ngân hàng này bắt đầu thu thập sinh trắc học, cập nhật và bổ sung dữ liệu từ thẻ căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng Agribank Plus.

Để thực hiện cài đặt Thu thập sinh trắc học một cách dễ dàng, người dùng cần chuẩn bị thẻ CCCD gắn chip và truy cập tính năng "Thu thập sinh trắc học" trên ứng dụng Agribank Plus phiên bản mới nhất:

● Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Agribank Plus, Chọn tính năng "Thu thập sinh trắc học", Đọc thông tin, Chọn "Đồng ý"

● Bước 2: Chụp mặt trước của thẻ CCCD, đọc mã QR trên CCCD

● Bước 3: Đọc thông tin trên CHIP của CCCD, chụp mặt sau của thẻ CCCD

● Bước 4: Xác thực khuôn mặt, Kiểm tra kết quả xác thực, Chọn "Tiếp tục"

● Bước 5: Nhập mã OTP để hoàn tất.

Theo Quyết định số 2345/QĐ-NHΝΝ về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1/7/2024, khách hàng phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking; mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền; tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học.

Các chuyên gia cho rằng các biện pháp xác thực giao dịch truyền thống như mật khẩu và mã xác thực một lần (OTP) ngày càng dễ bị tấn công. Trong khi đó, xác thực bằng sinh trắc học, có những đặc điểm độc nhất của mỗi người, hoàn toàn có thể hạn chế tối đa khả năng làm giả, gian lận của đối tượng xấu.

Giải pháp này cho phép cơ quan quản lý, tổ chức cung cấp dịch vụ xác định được chính xác chủ tài khoản, người thực hiện giao dịch, người thụ hưởng. Điều này không chỉ bảo vệ tài khoản của khách hàng mà còn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro gian lận.

Phát biểu tại Hội thảo "Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt" diễn ra ngày 14/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Quyết định 2345 về việc xác thực sinh trắc học với người chuyển tiền.

Theo ông Dũng, trong trường hợp không may chúng ta bị lấy mất thông tin, tội phạm có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện thoại. Nhưng với việc áp dụng quyết định 2345, khi giao dịch phải so khớp, xác thực khuôn mặt thì không thể so sánh khuôn mặt trên hồ sơ gốc. Như vậy, tội phạm không thể lấy được tiền của chủ tài khoản.

Bên cạnh đó, khi chiếm đoạt được thông tin thì kẻ gian thường thực hiện cài đặt sang máy khác để chiếm đoạt tiền của chủ tài khoản. Nhưng vì các ngân hàng yêu cầu phải xác thực sinh trắc học nên với yêu cầu này, tội phạm không thể cài sang máy khác để chiếm đoạt tiền.

Thứ ba, khi thực hiện giao dịch thông thường thì phải xác thực sinh trắc học nên người đi thuê tài khoản, người cho thuê tài khoản không thể sử dụng được tài khoản giao dịch.

Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh, quá trình làm gì cũng có những trường hợp ngoại lệ. Và với 180 triệu tài khoản thì cũng có những vấn đề, có những tình huống đặc biệt.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, các giao dịch trên 10 triệu đồng chỉ chiếm 11% tổng giao dịch và do một người thực hiện nhiều giao dịch nên số lượng người thực hiện các giao dịch trên 10 triệu đồng chiếm không đến 10%. Và tổng số người có giao dịch trên 20 triệu/ngày chỉ chiếm có 0,56%.

Hơn nữa, ông Dũng cũng cho biết, không phải khi thực hiện xác thực để giao dịch trên 20 triệu đồng xong mà đến giao dịch 100.000 đồng sau đó lại phải làm sinh trắc học nữa. Bởi ở mức 20 triệu đồng, chúng ta xác thực xong sau đó không phải xác thực nữa, cho đến tận 20 triệu đồng tiếp theo.

Hay những tình huống như người không cư trú mở tài khoản mà không có cơ sở dữ liệu căn cước công dân thì Ngân hàng Nhà nước đang sửa quyết định cho phép mở tài khoản eKYC tại ngân hàng.

"Nguyên tắc là không làm gián đoạn trải nghiệm của khách hàng", ông Dũng nhấn mạnh.