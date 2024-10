"Cái gì có vấn đề là lại đổ lỗi cho Trung Quốc": iPhone 16 năm nay bán kém cũng là vì thế?

Tín hiệu buồn cho iPhone 16

Apple cần iPhone 16 trở thành sản phẩm bán chạy sau nhiều năm doanh số iPhone tăng trưởng chậm chạp. Năm nay, Apple đã trông chờ vào các tính năng trí tuệ nhân tạo mới sẽ biến iPhone 16 thành một sản phẩm gây chấn động. Nhưng các ước tính cho thấy doanh số bán ra không được như kỳ vọng.

Theo bài đăng trên blog của nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple chỉ bán được khoảng 37 triệu chiếc trong tuần đầu tiên mở bán iPhone 16, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nhu cầu đối với các phiên bản iPhone 16 Pro giá cao đã giảm mạnh so với thời điểm ra mắt iPhone 15.

Các nhà phân tích cho biết nhu cầu đối với các thiết bị iPhone 16 và iPhone 16 Plus giá rẻ đang tăng cao hơn so với Pro và Pro Max, điều này có thể ảnh hưởng đến giá bán trung bình và tổng doanh thu bán iPhone.

Trong tuần đầu tiên mở bán, Apple đã bán được 9,8 triệu iPhone 16 Pro và 17,1 triệu iPhone 16 Pro Max, giảm lần lượt 27% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán iPhone 16 và Plus tiêu chuẩn tăng nhẹ so với iPhone 15.

Nhà phân tích công nghệ Angelo Zino của CFRA Research lý giải vấn đề có thể nằm ở việc các mẫu iPhone cơ bản năm nay tốt hơn trong khi bản Pro không có nhiều đổi mới. "Khi nhìn vào các thiết bị tiêu chuẩn, chúng có bản nâng cấp thực sự tuyệt vời về camera và bộ xử lý bên trong".

Kuo chỉ ra thực tế là các tính năng AI "Apple Intelligence" chưa có trên các thiết bị cũng như sự cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc là nguyên nhân khiến tình trạng doanh số không được tốt xảy ra.

Theo CNN, sự đón nhận không khả quan từ phía người dùng cho thấy lời hứa về các tính năng AI không đủ để đưa Apple thoát khỏi tình trạng trì trệ.

Đối với tất cả những người hâm mộ Apple trung thành nhất, các nhà phân tích cho rằng hầu hết khách hàng vẫn chưa hiểu rõ tại sao các tính năng AI lại đáng để nâng cấp.

Bất chấp những tín hiệu mịt mờ, giới phân tích kỳ vọng iPhone 16 sẽ chứng minh là sản phẩm bán chạy trong những tháng tới, đặc biệt là khi bước vào ba tháng cuối cùng quan trọng của năm.

Đừng đổ lỗi cho Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường béo bở trong nhiều năm của Apple, với lượng người tiêu dùng sẵn sàng chi trả lớn, chiếm tỷ lệ doanh số bán iPhone ở mức cao.

Nhiều ý kiến cho rằng chính những hạn chế từ phía Trung Quốc cùng sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong nước là lý do khiến iPhone 16 mất điểm.

Tính đến giữa năm 2024, Apple đã tụt khỏi top 5 nhà cung cấp điện thoại thông minh tại Trung Quốc. Với 14% thị phần, hiện tại Apple đứng thứ sáu tại quốc gia này. Đứng trước Apple là Vivo, Oppo, Honor, Xiaomi và tất nhiên là Huawei.

Tuy nhiên, cây bút Howard Yu của CNA cho rằng không nên đổ lỗi cho Trung Quốc là tác nhân khiến iPhone sụt giảm về doanh số. Lý do lớn nhất đến từ bản thân iPhone.

"Vấn đề không phải đến từ căng thẳng địa chính trị mà là người tiêu dùng Trung Quốc đang hướng đến các sản phẩm trong nước nay đã tốt hơn trước rất nhiều, trong khi đó iPhone tỏ ra không mấy ấn tượng", Yu viết.

Những năm trước, lễ ra mắt iPhone là một cảnh tượng toàn cầu. Những người hâm mộ cuồng nhiệt xếp hàng bên ngoài các cửa hàng Apple là hình ảnh quen thuộc ở các thành phố lớn như New York và Thượng Hải.

"Nhưng vào năm 2024, sự kiện iPhone 16 chỉ giống như một bản nhạc quen thuộc lặp đi lặp lại, với những nốt nhạc giống nhau hết lần này đến lần khác", Yu mô tả.

Trong khi đó, người tiêu dùng Trung Quốc có quyền tự hào với điện thoại màn hình gập ba Mate XT của Huawei gây chú ý gần đây. Đây là điện thoại thông minh gập ba mỏng hơn các mẫu của Samsung và khi mở hoàn toàn, có kích thước tương đương với một chiếc iPad mini.

Giá không hề rẻ, nhưng mọi người vẫn mê mẩn. Với mức giá cao ngất ngưởng là 2.800 USD (gấp đôi so với iPhone 16 Pro Max), Mate XT đã nhận được hơn 3 triệu đơn đặt hàng trước chỉ trong vài ngày.

Tuy nhiên, chiến thắng mới nhất của Huawei không phải là lý do khiến Apple phải đau đầu. Các công ty như Oppo và Vivo đã liên tục cải thiện về độ tin cậy, hiệu quả chi phí và các tính năng phần cứng đã thu hẹp khoảng cách với Apple.

Khoảng cách về công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã tiến thêm một bước nữa. Apple sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở thị trường phương Tây, nhưng thị trường Trung Quốc thuộc về các công ty trong nước.

Dù đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, ngay cả thuyền trưởng tài ba như Tim Cook cũng không thể chống lại xu hướng này.