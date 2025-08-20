Cái gì ÔNG có, BỐ có nhưng MẸ và BÀ thì không? Ai giải được, IQ vô cực!

Có những câu đố vừa nghe qua tưởng là triết lý cao siêu, động não dữ dội, nhưng khi bật mí đáp án thì chỉ muốn… nằm lăn ra cười. Mới đây, dân mạng đang chuyền tay nhau một câu hỏi "hại não" cực ngắn gọn: "Cái gì ông có, bố có nhưng mẹ và bà thì không?".

Nghe nghiêm trọng lắm, nào là phải liên quan đến gen di truyền, đến vai trò xã hội, thậm chí có người còn nghiêm túc phân tích về… giới tính và chức năng làm cha. Nhưng sự thật lại khiến tất cả bật ngửa: Đáp án đơn giản chỉ là chữ "Ô".

Đúng vậy, chỉ cần tinh ý, ta sẽ nhận ra: "ông" và "bố" đều có mặt chữ Ô, còn "mẹ" và "bà" thì hoàn toàn vắng bóng.

Ảnh minh hoạ

Trong từ vựng, "ô" có cả chục nghĩa khác nhau: có thể là cái ô che mưa che nắng, là "ô cửa sổ", hoặc thậm chí là "ô dù" – quyền lực chở che trong xã hội. Trong cảm thán, "ô" lại trở thành tiếng thốt ra đầy cảm xúc: "Ô, sao lại thế?". Trong văn chương cổ, "Ô" còn xuất hiện trong "kim ô" (mặt trời) hay "vừng ô" (vầng mặt trời đỏ).

Câu đố này không chỉ mang tính giải trí mà còn cho thấy sự phong phú, linh hoạt của tiếng Việt. Trong những buổi trò chuyện, chỉ cần một câu đố như thế, không khí đã trở nên rộn ràng, thân mật hơn.

Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, câu đố này còn là cách để khơi gợi sự tò mò, rèn luyện tư duy liên tưởng. Với người lớn, nó lại là một kỷ niệm gợi nhớ về tuổi thơ, về những lần chơi đố vui bên bạn bè, người thân.

Trong khi nhiều phụ huynh lo lắng con cái chỉ chăm chăm luyện chính tả, thì trò chơi ngôn ngữ lại giúp các bé khám phá chữ nghĩa theo cách nhẹ nhàng, hài hước. Đôi khi chỉ cần một câu đố nho nhỏ cũng đủ mang lại niềm vui, giúp mọi người từ trẻ em tới người lớn thêm yêu ngôn ngữ của mình.