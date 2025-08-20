Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cái gì ÔNG có, BỐ có nhưng MẸ và BÀ thì không? Ai giải được, IQ vô cực!

20-08-2025 - 14:10 PM | Sống

Nghe nghiêm trọng lắm, đáp án câu đố này rất bất ngờ.

Có những câu đố vừa nghe qua tưởng là triết lý cao siêu, động não dữ dội, nhưng khi bật mí đáp án thì chỉ muốn… nằm lăn ra cười. Mới đây, dân mạng đang chuyền tay nhau một câu hỏi "hại não" cực ngắn gọn: "Cái gì ông có, bố có nhưng mẹ và bà thì không?".

Nghe nghiêm trọng lắm, nào là phải liên quan đến gen di truyền, đến vai trò xã hội, thậm chí có người còn nghiêm túc phân tích về… giới tính và chức năng làm cha. Nhưng sự thật lại khiến tất cả bật ngửa: Đáp án đơn giản chỉ là chữ "Ô".

Đúng vậy, chỉ cần tinh ý, ta sẽ nhận ra: "ông" và "bố" đều có mặt chữ Ô, còn "mẹ" và "bà" thì hoàn toàn vắng bóng. 

Cái gì ÔNG có, BỐ có nhưng MẸ và BÀ thì không? Ai giải được, IQ vô cực!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trong từ vựng, "ô" có cả chục nghĩa khác nhau: có thể là cái ô che mưa che nắng, là "ô cửa sổ", hoặc thậm chí là "ô dù" – quyền lực chở che trong xã hội. Trong cảm thán, "ô" lại trở thành tiếng thốt ra đầy cảm xúc: "Ô, sao lại thế?". Trong văn chương cổ, "Ô" còn xuất hiện trong "kim ô" (mặt trời) hay "vừng ô" (vầng mặt trời đỏ). 

Câu đố này không chỉ mang tính giải trí mà còn cho thấy sự phong phú, linh hoạt của tiếng Việt. Trong những buổi trò chuyện, chỉ cần một câu đố như thế, không khí đã trở nên rộn ràng, thân mật hơn.

Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, câu đố này còn là cách để khơi gợi sự tò mò, rèn luyện tư duy liên tưởng. Với người lớn, nó lại là một kỷ niệm gợi nhớ về tuổi thơ, về những lần chơi đố vui bên bạn bè, người thân.

Trong khi nhiều phụ huynh lo lắng con cái chỉ chăm chăm luyện chính tả, thì trò chơi ngôn ngữ lại giúp các bé khám phá chữ nghĩa theo cách nhẹ nhàng, hài hước. Đôi khi chỉ cần một câu đố nho nhỏ cũng đủ mang lại niềm vui, giúp mọi người từ trẻ em tới người lớn thêm yêu ngôn ngữ của mình.

Câu đố Tiếng Việt: "Chữ gì bỏ sắc, thêm nặng, từ con bị bắt hóa thành kẻ săn?" - Ai IQ cao vút mới đoán trúng trong 30 giây!

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ số

Từ Khóa:
câu đố

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ chiều 20/8, các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025: các thí sinh lưu ý 2 điều quan trọng để tránh bị hủy kết quả

Từ chiều 20/8, các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025: các thí sinh lưu ý 2 điều quan trọng để tránh bị hủy kết quả Nổi bật

Hàng nghìn người xếp hàng suốt đêm "camp vé" concert quốc gia, đỉnh cao của văn hoá thần tượng quốc nội là đây!

Hàng nghìn người xếp hàng suốt đêm "camp vé" concert quốc gia, đỉnh cao của văn hoá thần tượng quốc nội là đây! Nổi bật

20h tối 21/8, sẽ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình

20h tối 21/8, sẽ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình

13:53 , 20/08/2025
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc liên tục hứng mưa to và dông

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc liên tục hứng mưa to và dông

13:30 , 20/08/2025
Hàng triệu người Việt có thể hưởng lợi từ việc ăn loại quả này mỗi ngày: 2 nghiên cứu mới đã chứng minh

Hàng triệu người Việt có thể hưởng lợi từ việc ăn loại quả này mỗi ngày: 2 nghiên cứu mới đã chứng minh

13:15 , 20/08/2025
Thuê chỗ đậu xe hay mua chỗ đậu xe, cái nào tiết kiệm hơn? Chuyên gia chỉ rõ chủ xe phải lưu ý 1 điều quan trong này

Thuê chỗ đậu xe hay mua chỗ đậu xe, cái nào tiết kiệm hơn? Chuyên gia chỉ rõ chủ xe phải lưu ý 1 điều quan trong này

13:05 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên