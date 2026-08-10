Cãi nhau với cô gái, thanh niên đập phá hàng loạt chậu cây của người dân: Gia đình thiệt hại nhắn nhủ một điều

Toàn bộ hành vi của nam thanh niên này đã được camera an ninh nhà dân ghi lại. Theo đó vào khoảng 0h27' rạng sáng ngày 7/8, một đôi nam nữ đang cãi nhau trong một hẻm nằm trên đường 3 tháng 2 (phường Tân An, TP. Cần Thơ). Trong quá trình này, nam thanh niên dường như không giữ được bình tĩnh, liên tục đập phá các chậu cây trước cửa nhà dân trước sự can ngăn bất lực của cô gái.

Nam thanh niên đập phá các chậu cây trong một con hẻm nằm trên đường 3 tháng 2, phường Tân An, Cần Thơ. (Ảnh cắt từ clip)

Đến sáng, khi người dân thức dậy, phát hiện thấy nhiều chậu cây trước nhà bị đậu phá, đất vung vãi khắp nơi. Khi kiểm tra camera an ninh thì phát hiện sự việc trên. Thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, một gia đình bị thiệt hại tài sản cho biết không trình báo công an vì chỉ bị hư hỏng một vài chậu cây.

Tuy nhiên người này mong muốn gia đình nam thanh niên, chính quyền địa phương có sự nhắc nhở để tránh hành vi này tiếp tục tái diễn.