Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng

03-10-2025 - 09:25 AM | Lifestyle

Ngôi nhà 2 tầng cũ có kết cấu từ gạch và khung gỗ được cải tạo bằng cách phân chia công năng bằng gỗ và vải để không gian có thêm tính mở.

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng- Ảnh 1.

Ngôi nhà 2 tầng với diện tích khoảng 140m² đã có từ nhiều thế hệ, nay được bổ sung yếu tố hiện đại để phù hợp với nhu cầu của gia đình. Thay vì xây mới hoàn toàn, kiến trúc sư chọn phương án phân chia không gian bằng khung gỗ và vải, vừa gợi nét mềm mại, vừa giúp giữ được sự riêng tư mà không làm mất đi tính mở.

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng- Ảnh 2.

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng- Ảnh 3.

Ngôi nhà 2 tầng vẫn được giữ tông màu vàng quen thuộc của phố Hội, bao quanh là sân vườn xanh mát cùng hồ nước nhỏ để điều hòa vi khí hậu.

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng- Ảnh 4.

Khung kết cấu cũ được giữ lại, các khu công năng được phân chia bằng tường gỗ và rèm vải.

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng- Ảnh 5.

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng- Ảnh 6.

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng- Ảnh 7.

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng- Ảnh 8.

Toàn bộ không gian từ tầng 1 lên tầng 2 đều thoáng mở và được bao trùm bằng ánh sáng tự nhiên và chất cảm mộc mạc của tường gạch, gỗ và vải mộc.

Theo Thuý Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người dân Hưng Yên và cộng đồng phía Đông Hà Nội

Tin vui cho người dân Hưng Yên và cộng đồng phía Đông Hà Nội Nổi bật

Mẹ U50 bật mí: "4 cách nhỏ giúp tôi tích lũy đều mỗi tháng - giờ về hưu sống an nhàn"

Mẹ U50 bật mí: "4 cách nhỏ giúp tôi tích lũy đều mỗi tháng - giờ về hưu sống an nhàn" Nổi bật

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người

09:15 , 03/10/2025
Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?

Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?

08:50 , 03/10/2025
Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Na Trát da trắng mịn: Hóa ra đều chuộng 1 kiểu ăn uống tăng sinh collagen, cứ ra chợ là có sẵn

Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Na Trát da trắng mịn: Hóa ra đều chuộng 1 kiểu ăn uống tăng sinh collagen, cứ ra chợ là có sẵn

08:34 , 03/10/2025
Những 'dân chơi' của giới giải trí Việt

Những 'dân chơi' của giới giải trí Việt

08:16 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên